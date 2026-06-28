به گزارش کردپرس، خانههای تاریخی ثبتشده متعلق به ارمنیان در محله «بِیگ» (Bey Mahallesi) شهر غازی آنتپ (نام کُردی: دیلوک) که در سالهای اخیر تحت پروژههای مرمت قرار گرفتهاند، بهتدریج به کافه، رستوران، هتلهای بوتیک و مراکز تفریحی تبدیل میشوند؛ روندی که به گفته منتقدان، هویت تاریخی و فرهنگی این محله را با خطر روبهرو کرده است.
محله «بیگ» که در گذشته یکی از مهمترین مراکز سکونت ارمنیان بود، به دلیل معماری منحصربهفرد خود شهرت دارد. عمارتهای سنگی این محله که به دست سنگتراشان ارمنی و با استفاده از سنگهای بومی منطقه ساخته شدهاند، علاوه بر ارزش معماری، بخشی از حافظه تاریخی و اجتماعی شهر به شمار میروند.
با این حال، منتقدان می گویند پروژههای مرمتی که با هدف حفاظت از بافت تاریخی آغاز شدهاند، در عمل به تجاریسازی گسترده محله انجامیده است. به گفته آنان، تغییر کاربری این بناها، اصالت معماری و کارکرد تاریخی آنها را تحتالشعاع قرار داده و فضای زنده و مسکونی محله را به مجموعهای از مراکز گردشگری و تجاری تبدیل کرده است.
به نوشته مزوپوتامیا، افزایش ارزش املاک و گسترش فعالیتهای تجاری، موجب خروج ساکنان قدیمی و خانوادههای بومی از محله شده و بافت اجتماعی آن را دگرگون کرده است. به اعتقاد منتقدان، محله «بیگ» بهتدریج از یک فضای تاریخی و زنده به ویترینی برای گردشگران روزانه تبدیل میشود.
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