دادستانی ترکیه در کیفرخواست یک جوان کرد، زبان کردی را «زبان بیگانه» خواند

به گزارش کردپرس، کیفرخواست پرونده فرقان اوغلاک، جوان ۱۸ ساله اهل آمد (دیاربکر)، که روز ۱۳ جولای هنگام عزیمت به کاستامونو برای کار، بهدلیل گوش دادن به موسیقی کردی هدف حملهای نژادپرستانه قرار گرفته بود، تنظیم شد.
اوغلاک پس از این حمله با اتهام «تبلیغ برای سازمان تروریستی (PKK)» بازداشت و به زندان تیپ E کاستامونو منتقل شد. دادستانی کل کاستامونو روز ۲۷ جولای کیفرخواست این پرونده را تنظیم و برای او درخواست مجازات کرد.
ترانههای کردی بهعنوان «موسیقی به زبان بیگانه» ثبت شدند
در کیفرخواست، از زبان کردی با عبارت «زبان بیگانه» یاد شده است. پس از بازداشت فرقان اوغلاک، تلفن همراه و حسابهای او در شبکههای اجتماعی بررسی شد و ترانههای کردی شناساییشده در این بررسی، با عنوان «موسیقی به زبان بیگانه» در پرونده ثبت و بهعنوان مدرک مطرح شدند.
در این کیفرخواست همچنین پارچهای به رنگهای سبز، زرد و قرمز و علامت پیروزی که در ویدئوهای موجود در تلفن همراه اوغلاک دیده میشوند، از سوی دادستانی بهعنوان مدارک عینی اتهام «تبلیغ برای سازمان تروریستی» ارزیابی شدهاند.
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