ارومیه صاحب «خیابان غذا» می شود

به گزارش کردپرس، بنا بر اعلام استانداری آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهری و در ادامه بازدید از طرح‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی شهر ارومیه، از روند اجرایی پروژه احداث خیابان غذا بازدید کرد.

این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های سرمایه‌گذاری شهری، با هدف توسعه گردشگری، رونق اقتصاد محلی و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، در محدوده خیابان فدک و در مجاورت مجتمع تجاری اوریاد در حال اجرا بوده و با ایجاد فضایی متمرکز برای عرضه انواع غذاهای محلی، سنتی و مدرن، زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های غذایی و فرهنگی ارومیه به شهروندان و گردشگران فراهم خواهد کرد.

خیابان غذا علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال، می‌تواند به یکی از مقاصد تفریحی و اجتماعی شهر تبدیل شده و نقش مؤثری در افزایش سرزندگی شهری، ایجاد فضاهای مناسب برای اوقات فراغت خانواده‌ها و جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تنوع غذایی آذربایجان‌غربی، بستری برای معرفی فرهنگ و سبک زندگی منطقه فراهم کرده و در کنار سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری شهری، به تقویت برند گردشگری ارومیه کمک خواهد کرد.

همچنین ایجاد فضاهای جمعی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌های غذایی از جمله کارکردهای این پروژه است که می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و حضور بیشتر شهروندان در فضاهای عمومی منجر شود.