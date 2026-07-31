بررسی فوت معلول ذهنی در یکی از مراکز قروه/وعده برخورد قاطع با مقصران

به گزارش خبرنگار کردپرس، شامگاه پنجشنبه خبری درباره مرگ یک معلول ذهنی به نام «ارسلان. محمدی» در مرکز نگهداری معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال به نام مهر در شهرستان قروه، در رسانه های اجتماعی پخش شد. در پی انتشار این خبر واکنش های متعددی از جانب افکارعمومی شکل گرفت و بسیاری خواستار شفاف سازی و برخورد با مقصران مرگ این معلول شدند.

در همین زمینه مدیرکل اداره بهزیستی کردستان ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که موضوع در دست بررسی قرار دارد. «حسین رسولی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس گفت که «متوفی دارای معلولیت سخت ذهنی و در واقع چند معلولیتی بوده و ۱۵ سال است که در مرکز مهر نگهداری می شود، ما به محض اطلاع از اتفاق رخ داده به بررسی و نظارت پرداخیتم و در همین راستا دوربین های نظارتی مرکز را جهت تحقیق مورد رصد قرار داده ایم و هم اکنون تیم هایی برای مشخص شدن موضوع با در نظر گرفتن تمامی جوانب به شهرستان اعزام شده اند».

او با بیان اینکه قطعاً اگر متوجه شویم قصوری از جانب عوامل مرکز رخ داده برخورد خواهیم کرد، تأکید داشت که تا بررسی تحقیقات نمی توان اظهار نظر قطعی داشت و کسی یا کسانی را متهم شناخت. «ابتدا باید علت ارجاع مددجو به بیمارستان مشخص شود و سپس پزشکی قانونی علت مرگ را بیان نماید تا بتوان به نتیجه قطعی دست یافت و قطعاً اگر قصور از جانب عوامل مرکز بوده باشد در حد میزان تقصیر برخورد قانونی صورت خواهد گرفت حال می تواند این برخورد به اخراج برسد یا حتی تعطیل کردن مرکز و یا موارد دیگر…».