به گزارش کردپرس، روستای کوشاک‌کایا در آدی‌یامان، که پس از رانش زمین ویرانگر سال ۱۹۷۰ برای اسکان دوباره ساکنان منطقه احداث شد، امروز به دلیل طراحی دایره‌ای و متفاوت خود مورد توجه قرار گرفته است.

این روستا ۵۶ سال پیش و پس از وقوع رانش زمین در منطقه ساخته شد تا ساکنان آسیب‌دیده در مکانی امن‌تر اسکان داده شوند. طراحان پروژه در آن زمان به جای استفاده از الگوی رایج ساخت روستاها، طرحی دایره‌ای را برای جانمایی خانه‌ها انتخاب کردند؛ رویکردی که باعث شد کوشاک‌کایا از بسیاری از روستاهای دیگر ترکیه متمایز شود.

خانه‌های روستا به شکل حلقه‌ای در اطراف یک فضای مرکزی قرار گرفته‌اند و همین ویژگی، نمایی منظم و چشم‌نواز به روستا بخشیده است. این ساختار علاوه بر جنبه زیبایی‌شناختی، موجب تقویت ارتباط اجتماعی میان ساکنان نیز شده است.

امروزه کوشاک‌کایا نه تنها به عنوان محل زندگی روستاییان شناخته می‌شود، بلکه به دلیل معماری خاص و تاریخچه شکل‌گیری خود، توجه بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به معماری و شهرسازی را نیز به خود جلب کرده است. این روستا به عنوان یکی از نمونه‌های کم‌نظیر برنامه‌ریزی روستایی در ترکیه شناخته می‌شود و همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است.

منبع: آناتولی ترکی