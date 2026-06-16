۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۲

روستای دایره‌ای آدی‌یامان؛ معماری متفاوت و زیبا در دل کردستان ترکیه + تصاویر

روستای دایره‌ای آدی‌یامان؛ معماری متفاوت و زیبا در دل کردستان ترکیه + تصاویر

سرویس ترکیه - روستای کوشاک‌کایا در استان آدی‌یامان در کردستان ترکیه با معماری غیرمعمول و ساختار دایره‌ای خود، به یکی از جالب‌ترین نمونه‌های سکونتگاه‌های روستایی این کشور تبدیل شده است.

به گزارش کردپرس، روستای کوشاک‌کایا در آدی‌یامان، که پس از رانش زمین ویرانگر سال ۱۹۷۰ برای اسکان دوباره ساکنان منطقه احداث شد، امروز به دلیل طراحی دایره‌ای و متفاوت خود مورد توجه قرار گرفته است.

روستای دایره‌ای آدی‌یامان؛ معماری متفاوت و زیبا در دل کردستان ترکیه + تصاویر

این روستا ۵۶ سال پیش و پس از وقوع رانش زمین در منطقه ساخته شد تا ساکنان آسیب‌دیده در مکانی امن‌تر اسکان داده شوند. طراحان پروژه در آن زمان به جای استفاده از الگوی رایج ساخت روستاها، طرحی دایره‌ای را برای جانمایی خانه‌ها انتخاب کردند؛ رویکردی که باعث شد کوشاک‌کایا از بسیاری از روستاهای دیگر ترکیه متمایز شود.

روستای دایره‌ای آدی‌یامان؛ معماری متفاوت و زیبا در دل کردستان ترکیه + تصاویر

خانه‌های روستا به شکل حلقه‌ای در اطراف یک فضای مرکزی قرار گرفته‌اند و همین ویژگی، نمایی منظم و چشم‌نواز به روستا بخشیده است. این ساختار علاوه بر جنبه زیبایی‌شناختی، موجب تقویت ارتباط اجتماعی میان ساکنان نیز شده است.

روستای دایره‌ای آدی‌یامان؛ معماری متفاوت و زیبا در دل کردستان ترکیه + تصاویر

امروزه کوشاک‌کایا نه تنها به عنوان محل زندگی روستاییان شناخته می‌شود، بلکه به دلیل معماری خاص و تاریخچه شکل‌گیری خود، توجه بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به معماری و شهرسازی را نیز به خود جلب کرده است. این روستا به عنوان یکی از نمونه‌های کم‌نظیر برنامه‌ریزی روستایی در ترکیه شناخته می‌شود و همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است.

روستای دایره‌ای آدی‌یامان؛ معماری متفاوت و زیبا در دل کردستان ترکیه + تصاویر

روستای دایره‌ای آدی‌یامان؛ معماری متفاوت و زیبا در دل کردستان ترکیه + تصاویر

منبع: آناتولی ترکی

کد مطلب 2796390

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