اطلاعیه مشترک فرمانداری قروه و بهزیستی کردستان درباره مرگ یکی از معلولان ذهنی

در این اطلاعیه آمده است:
در پی فوت یکی از افراد دارای معلولیت ذهنی مقیم یکی از مراکز نگهداری شهرستان قروه، که به دنبال بروز ضعف جسمانی و بیحالی به بیمارستان منتقل شده بود، متأسفانه علیرغم انجام اقدامات درمانی، نامبرده دار فانی را وداع گفت.
فرمانداری شهرستان قروه و ادارهکل بهزیستی استان کردستان ضمن ابراز تأسف و تأثر از این واقعه، مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده محترم متوفی اعلام میدارند.
با توجه به برخی اخبار منتشرشده درباره احتمال بروز آسیب و در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، موضوع جهت بررسی بیشتر به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و کارشناسان تخصصی بهزیستی شهرستان ارجاع شده است.
همچنین موضوع بلافاصله در دستور بررسی کارشناسان ارشد حوزههای توانبخشی، نظارت، سلامت و امور اجتماعی بهزیستی قرار گرفته و در حال حاضر، روند رسیدگی در انتظار اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی و بررسی دوربینهای نظارتی مرکز نگهداری معلولین است.
بدیهی است در صورت احراز هرگونه قصور، تخلف یا رفتار نامناسب، مطابق ضوابط و مقررات، برخورد قانونی، جدی و قاطع با فرد یا افراد مسئول بدون چشمپوشی به عمل خواهد آمد./
روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه
روابط عمومی ادارهکل بهزیستی استان کردستان
نظر شما