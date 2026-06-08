مهاجرت سی درصد مردم از شهرستانی که نیمی از سال زیر برف است

به گزارش کردپرس، شهرستان میکس (باغچه سرای) در استان وان، در میان کوه‌های مرتفع و دره‌های عمیق واقع شده و یکی از دورافتاده‌ترین مناطق کردستان ترکیه به شمار می‌رود. این شهرستان که در گذشته با نام «موکوس» شناخته می‌شد، از سال ۱۹۸۷ به عنوان شهرستان مستقل فعالیت می‌کند و اکنون ۱۹ روستا و ۴۳ آبادی را در بر می‌گیرد.

با وجود طبیعت چشم‌نواز، مراتع سرسبز، باغ‌های میوه، چشمه‌های زلال و رودخانه‌ای که از دل دره‌های آن عبور می‌کند، باغچه سرای همچنان با یکی از جدی‌ترین مشکلات زیرساختی منطقه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که به گفته ساکنان، به مهاجرت گسترده و خالی شدن تدریجی منطقه انجامیده است.

آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد جمعیت این شهرستان از ۱۷ هزار و ۶۵۲ نفر در سال ۲۰۰۷ به ۱۲ هزار و ۴۴۲ نفر در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. به این ترتیب، باغچه سرای در طول حدود ۱۵ سال نزدیک به ۵ هزار و ۲۱۰ نفر، معادل حدود ۳۰ درصد جمعیت خود را از دست داده است. بسیاری از ساکنان برای دسترسی به فرصت‌های شغلی، آموزش، خدمات درمانی و امکانات شهری ناچار به مهاجرت به مرکز استان وان و دیگر شهرها شده‌اند.

باغچه سرای در فصل زمستان بارها به دلیل بارش سنگین برف و خطر بهمن از سایر مناطق جدا می‌شود. ساکنان می‌گویند در عمل تنها حدود دو ماه از سال ارتباط نسبتاً عادی با بیرون از شهرستان دارند و در بخش عمده سال، رفت‌وآمد با دشواری یا حتی غیرممکن می‌شود.

این منطقه در سال ۲۰۲۰ نیز شاهد یکی از مرگبارترین حوادث بهمن در ترکیه بود؛ حادثه‌ای در جاده وان ـ باغچه سرای که جان ۴۲ نفر را گرفت. با وجود این فاجعه، تاکنون اقدامات زیرساختی وعده‌داده‌شده به طور کامل اجرا نشده و در مسیر ارتباطی شهرستان تنها یک تونل برفی وجود دارد.

دولت ترکیه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که با دستور رجب طیب اردوغان، پروژه احداث تونل دوم در مسیر گواش ـ باغچه سرای با هزینه‌ای بالغ بر ۲۲۴ میلیون لیر اجرا خواهد شد. بر اساس این طرح قرار بود مسیر حدود ۱۰۰ کیلومتری شهرستان به ۲۹ کیلومتر کاهش یابد و بخش مهمی از آن از طریق تونل‌های جدید ایمن‌سازی شود. اما با گذشت سال‌ها، این پروژه هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.

در سال ۲۰۲۵ نیز گُلشن اورهان، نماینده حزب عدالت و توسعه از وان، بار دیگر از آغاز مطالعات و مناقصه این پروژه خبر داد و اعلام کرد تکمیل مطالعات تا سال ۲۰۲۶ و آغاز عملیات اجرایی در سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

همزمان، ساکنان باغچه سرای روزهاست در اعتراض به بسته ماندن جاده اصلی شهرستان تجمع می‌کنند. آنان می‌گویند با وجود بازگشایی فیزیکی مسیر، جاده همچنان به دلیل خطر بهمن برای تردد بسته نگه داشته شده و مسئولان تاکنون راه‌حلی برای رفع این وضعیت ارائه نکرده‌اند.

ساکنان منطقه معتقدند ادامه این وضعیت نه تنها اقتصاد محلی و زندگی اجتماعی را فلج کرده، بلکه آینده شهرستان را نیز با موج تازه‌ای از مهاجرت و کاهش جمعیت مواجه خواهد کرد.