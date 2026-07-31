رئیس دستپاکی اقلیم کردستان: ۵۰۰ هزار پرونده فساد با مصوبه پارلمان بسته شد

به گزارش کردپرس، دکتر احمد انور، رئیس کمیته دستپاکی اقلیم کردستان، اعلام کرد بر اساس قانونی که در پارلمان کردستان به تصویب رسیده، ۵۰۰ هزار پرونده فساد بسته شده است.
به گفته او، این پروندهها شامل موارد مربوط به تجاوز و تصرف غیرقانونی زمینهای کشاورزی و املاک عمومی بوده است.
وی این اظهارات را در حالی مطرح کرد که به گفته برخی حقوقدانان، در شرایطی که فساد به این سطح از گستردگی میرسد، نظام سیاسی از یک ساختار فاسد فراتر رفته و به سمت «کلیپتوکراسی» یا «حکومت دزدان» حرکت میکند؛ مفهومی که به حاکمیت مبتنی بر فساد سازمانیافته و سوءاستفاده از منابع عمومی اشاره دارد.
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