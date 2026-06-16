به گزارش کردپرس، دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، توافق حاصلشده میان ایران و آمریکا را تحول مثبتی برای منطقه ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود که این توافق به برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه، تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خنثی شدن سناریوهای تنشزا منجر شود. وی در عین حال هشدار داد که این توافق نباید باعث غفلت از تهدیدهای احتمالی و اقدامات خرابکارانهای شود که میتوانند روند دیپلماتیک را با خطر مواجه کنند.
باغچهلی در نشست هفتگی فراکسیون حزب حرکت ملی در پارلمان ترکیه، بخش عمدهای از سخنان خود را به تحولات سیاست خارجی و توافق اخیر میان ایران و آمریکا اختصاص داد. او بدون اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» در داخل ترکیه، بر پیامدهای منطقهای این توافق تمرکز کرد.
رهبر حزب حرکت ملی با استقبال از توافق میان تهران و واشنگتن گفت: «امیدواریم امضاهایی که قرار است در سوئیس نهایی شود، نقطه عطفی برای حاکم شدن صلح و آرامش در منطقه، بازگشت امنیت کشتیرانی در مسیر هرمز و ناکام ماندن طرحهایی باشد که به دنبال شعلهور کردن آتش در خاورمیانه هستند.» وی این تحول را «خوشحالکننده» توصیف کرد اما افزود که رضایت از این توافق نباید به سستی و بیتوجهی منجر شود.
باغچهلی با اشاره به مخالفت نخستوزیر اسرائیل با این توافق، تأکید کرد که آغاز روند دیپلماتیک به معنای پایان ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی نیست. او گفت تا زمان امضای نهایی توافق، باید از هرگونه اظهارات تنشزا، اقدامات تحریکآمیز، تحمیل واقعیتهای جدید در میدان و تلاشهای خرابکارانه احتمالی جلوگیری شود.
او همچنین بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد و گفت: «تنگه هرمز تنها یک آبراه معمولی نیست.» به گفته او، توافق میان ایران و آمریکا باید از سطح تعهدات روی کاغذ فراتر رفته و در عمل نیز اجرا شود. باغچهلی خواستار تضمین امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز و پیگیری مباحث مربوط به برنامه هستهای ایران در چارچوب حقوق بینالملل و سازوکارهای نظارتی شد.
رهبر حزب حرکت ملی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سیاسی ارمنستان پرداخت و گفت رخدادهای اخیر این کشور با واقعیتهای جدید پس از جنگهای قرهباغ، رقابت روسیه و غرب، روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان، کریدور میانی و پروژه اتصال زنگزور ارتباط مستقیم دارد.
باغچهلی با تأکید بر اهمیت مسیر زنگزور، این گذرگاه را «کریدور توران» نامید و گفت در شرایطی که مسیرهای تجاری جهانی به دلیل جنگها، تحریمها و بحرانهای منطقهای با چالش روبهرو شدهاند، گشایش این کریدور یک فرصت راهبردی برای ترکیه و منطقه محسوب میشود. به گفته وی، این مسیر میتواند در آینده نقش مهمی در شکلدهی به مسیرهای صادراتی و افزایش ظرفیت لجستیکی ترکیه ایفا کند.
او پس از پایان نشست و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بحثهای مربوط به انتخابات زودهنگام نیز تأکید کرد که انتخابات باید در موعد قانونی خود برگزار شود. باغچهلی با اشاره به گمانهزنیها درباره زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری گفت: «رئیسجمهور در حال انجام وظیفه است و ما نیز از او حمایت میکنیم.» او افزود که مطرح شدن نامهای مختلف برای انتخابات آینده و آغاز زودهنگام بحثهای انتخاباتی، در شرایط کنونی صحیح نیست و اولویت کشور باید روشن شدن مسائل و چالشهای جاری باشد.
در حاشیه نشست هفتگی حزب حرکت ملی، انگشتر دولت باغچهلی نیز توجه رسانهها را به خود جلب کرد. بر روی این انگشتر نماد «مهر اوغوزخان» دیده میشود؛ نمادی که در میان محافل ملیگرای ترک به عنوان یکی از نشانههای هویت تاریخی و فرهنگی ترکان شناخته میشود.
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