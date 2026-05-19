به گزارش کردپرس، شبنم جلیل زاده اظهار کرد: بارش تگرگ با ایجاد زخم و جراحت در شاخه‌ها، تنه و میوه درختان، شرایط را برای نفوذ عوامل بیماری‌زا فراهم می‌کند و در صورت بی‌توجهی، خسارت‌های ثانویه در باغات افزایش می‌یابد.

وی افزود: باغداران در نخستین اقدام باید نسبت به جمع‌آوری شاخه‌های شکسته، برگ‌ها و میوه‌های ریخته شده در کف باغ اقدام کنند تا از ایجاد کانون‌های آلودگی جلوگیری شود. همچنین استفاده از چسب باغبانی حاوی قارچ‌کش در محل زخم‌ها و شکستگی‌های ایجاد شده روی تنه و شاخه‌ها برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها ضروری است.

مدیر باغبانی استان ادامه داد: انجام سم‌پاشی حفاظتی با سموم قارچ‌کش و باکتری‌کش مناسب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از وقوع تگرگ توصیه می‌شود تا از گسترش بیماری‌های ثانویه در باغ جلوگیری شود.

وی همچنین بر مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه درختان برای کمک به بازیابی درختان آسیب‌دیده و حفظ باردهی در سال آینده تأکید کرد و گفت: باغداران بهتر است میوه‌هایی را که در اثر تگرگ دچار لهیدگی و خسارت شده‌اند تنک کنند تا انرژی درخت صرف تقویت محصول سالم باقی‌مانده شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در پایان از باغداران خواست برای دریافت توصیه‌های فنی و تخصصی به کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی در مناطق مختلف استان مراجعه کنند.