۷۰ درصد روند ادغام نهادهای دولتی در استان حسکه تکمیل شده است

به گزارش کردپرس، «نورالدین احمد» استاندار حسکه در گفتوگو با شبکه روداو از پیشرفت روند ادغام و فعالسازی نهادهای دولتی در این استان خبر داد و گفت تاکنون حدود ۷۰ درصد از این فرآیند به پایان رسیده است. وی با بیان اینکه اقدامات برای تکمیل بخشهای باقیمانده همچنان ادامه دارد، افزود اجرای کامل این روند به زمان بیشتری نیاز دارد.
استاندار حسکه با اشاره به روند ادغام کارکنان در نهادهای مختلف اظهار داشت: «در بخش آموزش، نزدیک به ۲۰ هزار نفر از کارکنان به طور کامل به وزارت آموزش سوریه ملحق شدهاند و حقوق خود را نیز از این وزارتخانه دریافت میکنند.»
وی افزود: «در بخش بهداشت نیز حدود ۲ هزار نفر از کارکنان و در اداره برق نزدیک به ۷۰۰ نفر به طور کامل در ساختار دولت سوریه ادغام شدهاند و روند مربوط به آنها پایان یافته است.»
نورالدین احمد همچنین اعلام کرد که اداره کشاورزی و اداره تجارت داخلی به طور کامل ادغام و فعال شدهاند. به گفته وی، ادارات فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی، شعبه بانک مرکزی سوریه و اداره پست نیز فعالیت خود را آغاز کرده و هماکنون در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.
وی درباره اداره ثبت احوال نیز گفت این نهاد فعالیت خود را از سر گرفته، اما روند ادغام کارکنان آن هنوز به طور کامل به پایان نرسیده است.
انتصاب مدیران محلی
استاندار حسکه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تقسیمات اداری استان اشاره کرد و گفت از میان چهار شهرستان اصلی استان، مدیران سه شهرستان و دو بخش (ناحیه) منصوب شدهاند، اما مدیر شهرستان حسکه هنوز تعیین نشده است.
وی افزود روند انتخاب شهرداران شهرها، شهرکها و اعضای هیئتهای مدیریتی آنها نیز ادامه دارد و انتظار میرود این انتصابها در آینده نزدیک انجام شود.
بر اساس تقسیمات اداری جدید، استان حسکه شامل چهار شهرستان اصلی است:
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شهرستان حسکه: نواحی تل تمر، تل بریک، الهول، الشدادی، العریشه و مرکده (مدیر این شهرستان هنوز منصوب نشده است).
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شهرستان سرهکانی: نواحی درباسیه و ابوراسین.
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شهرستان قامشلو: نواحی عامودا، تربهسپی، تلحمیس و جزعه.
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شهرستان دریک: نواحی چلاغا و تلکوچر.
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