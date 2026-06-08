به گزارش کردپرس، همزمان با بیدار شدن طبیعت در کردستان و فرارسیدن روزهای پایانی بهار، دشتهای استان موش به فرشی از گلهای شقایق سرخ تبدیل شدهاند؛ منظرهای تماشایی که هر روز شمار زیادی از بازدیدکنندگان و علاقهمندان به طبیعت را به این منطقه میکشاند.
دشت موش که به پهنههای سرسبز و طبیعت بکر خود شهرت دارد، این روزها با شکوفایی هزاران گل شقایق رنگ تازهای به خود گرفته است. ترکیب سرخی شقایقها با سبزی دشت، چشماندازی کمنظیر پدید آورده که بسیاری از گردشگران را مجذوب خود کرده است. بازدیدکنندگان نیز با ثبت تصاویر این مناظر با تلفنهای همراه خود، تلاش میکنند زیبایی کوتاهمدت این فصل را ماندگار کنند.
گل شقایق که در مناطق مختلف جهان پراکندگی گستردهای دارد، بسته به شرایط اقلیمی هر منطقه در زمانهای متفاوتی شکوفا میشود. در استان موش نیز حدود یک هفته است که این گلها به اوج شکوفایی رسیدهاند.
با افزایش تدریجی دمای هوا و آغاز گرمای تابستان، عمر این گلهای بهاری به پایان خواهد رسید و شقایقهای سرخ دشت موش تا سال آینده جای خود را به چهره تابستانی طبیعت خواهند سپرد.
منبع تصاویر: آرشیو مزوپوتامیا
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