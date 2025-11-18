آمار نهایی کرسی کُردها در انتخابات پارلمانی عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مطابق نتایج نهایی اعلام شده، حزب دمکرات کردستان بیشترین تعداد کرسی را در سطح عراق کسب کرده است و پس از آن اتحادیه میهنی کردستان، جنبش موضع میهنی و اتحاد اسلامی قرار می‌گیرند. جماعت عدالت کردستان نیز موفق به کسب یک کرسی در حوزە سلیمانیە شدە است.