آمار نهایی کرسی کُردها در انتخابات پارلمانی عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مطابق نتایج نهایی اعلام شده، حزب دمکرات کردستان بیشترین تعداد کرسی را در سطح عراق کسب کرده است و پس از آن اتحادیه میهنی کردستان، جنبش موضع میهنی و اتحاد اسلامی قرار می‌گیرند. جماعت عدالت کردستان نیز موفق به کسب یک کرسی در حوزە سلیمانیە شدە است.

توزیع کرسی‌ها به تفکیک استان‌ها:

۱. استان اربیل:

· حزب دمکرات کردستان: ۹ کرسی
· اتحادیه میهنی کردستان: ۳ کرسی
· جنبش موضع میهنی: ۲ کرسی
· جنبش نسل نو: ۱ کرسی
· جمع: ۱۵ کرسی

۲. استان سلیمانیه:

· اتحادیه میهنی کردستان: ۸ کرسی

· حزب دمکرات کردستان: ۲ کرسی

· جنبش موضع میهنی: ۳ کرسی

· اتحاد اسلامی کردستان: ۲ کرسی

· جنبش نسل نو: ۲ کرسی

.جماعت عدالت کردستان: ١ کرسی
· جمع: ۱۸ کرسی

۳. استان دهوک:

· حزب دمکرات کردستان: ۹ کرسی
· اتحاد اسلامی: ۲ کرسی
· جمع: ۱۱ کرسی

۴. استان کرکوک:

· حزب دمکرات کردستان: ۱ کرسی
· اتحادیه میهنی کردستان: ٤ کرسی
· جمع: ۵ کرسی

۵. استان نینوا:

· حزب دمکرات کردستان: ۵ کرسی
· اتحادیه میهنی کردستان: ۲ کرسی
· جمع: ۷ کرسی

٦. صلاح الدین:

کردها هیچ کرسی‌ای در این استان کسب نکردەاند.

۷. دیالی:

کردها در این استان موفق بە کسب هیچ کرسی‌ای نشدەاند اما حزب دمکرات کردستان کرسی کسب شدە توسط کاندید فهرست سنی عزم را مال خود می‌داند.

٨. بغداد:

همچنین در این استان نیز هیچ کرسی‌ای توسط کردها کسب نشدەاست اما اتحادیه میهنی کردستان کرسی کسب شدە از سوی فهرست السودانی را مال خود می‌داند.

مجموع کرسی‌ها: ۵۶

