آمار نهایی کرسی کُردها در انتخابات پارلمانی عراق

کردپرس
توزیع کرسیها به تفکیک استانها:
۱. استان اربیل:
· حزب دمکرات کردستان: ۹ کرسی
· اتحادیه میهنی کردستان: ۳ کرسی
· جنبش موضع میهنی: ۲ کرسی
· جنبش نسل نو: ۱ کرسی
· جمع: ۱۵ کرسی
۲. استان سلیمانیه:
· اتحادیه میهنی کردستان: ۸ کرسی
· حزب دمکرات کردستان: ۲ کرسی
· جنبش موضع میهنی: ۳ کرسی
· اتحاد اسلامی کردستان: ۲ کرسی
· جنبش نسل نو: ۲ کرسی
.جماعت عدالت کردستان: ١ کرسی
· جمع: ۱۸ کرسی
۳. استان دهوک:
· حزب دمکرات کردستان: ۹ کرسی
· اتحاد اسلامی: ۲ کرسی
· جمع: ۱۱ کرسی
۴. استان کرکوک:
· حزب دمکرات کردستان: ۱ کرسی
· اتحادیه میهنی کردستان: ٤ کرسی
· جمع: ۵ کرسی
۵. استان نینوا:
· حزب دمکرات کردستان: ۵ کرسی
· اتحادیه میهنی کردستان: ۲ کرسی
· جمع: ۷ کرسی
٦. صلاح الدین:
کردها هیچ کرسیای در این استان کسب نکردەاند.
۷. دیالی:
کردها در این استان موفق بە کسب هیچ کرسیای نشدەاند اما حزب دمکرات کردستان کرسی کسب شدە توسط کاندید فهرست سنی عزم را مال خود میداند.
٨. بغداد:
همچنین در این استان نیز هیچ کرسیای توسط کردها کسب نشدەاست اما اتحادیه میهنی کردستان کرسی کسب شدە از سوی فهرست السودانی را مال خود میداند.
مجموع کرسیها: ۵۶
