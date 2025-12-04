مراڵ دانیش بشتاش: مجلس باید فورا PKK را از فهرست سازمان های تروریستی پاک کند

به گزارش کردپرس، مراڵ دانیش بشتاش، نماینده ارزروم از دم پارتی، با اشاره به ورود روند سیاسی تازه صلح به «مرحله دوم»، تأکید کرد که لازم است گامهای شفاف برداشته شود و اصلاحات قانونی موردنیاز هرچه سریعتر انجام گیرد. او با یادآوری تغییرات اخیر در مواضع PKK و پیامهای عبدالله اوجالان، خواستار تصویب قوانین مربوط به آزادی و صلح در پارلمان ترکیه شد.
مراڵ دانیش بشتاش، امروز (پنجشنبه) در سخنانی درباره روند گفتوگوهای صلح و «جامعه دموکراتیک» اعلام کرد که فعالیت کمیسیونی که در پارلمان ترکیه مشغول کار است وارد «مرحله دوم» شده و لازم است گامهای روشن و مشخص برداشته شود و اصلاحات حقوقی ضروری شکل بگیرد. او خواستار آن شد که حق «امید» در نظام حقوقی دوباره تعریف شود، قانون مقابله با تروریسم بازنگری یا لغو شود و قوانین مرتبط با ادارههای خودگردان محلی نیز اصلاح و فعال شوند.
بشتاش افزود: «نشست امروز کمیسیون در پارلمان اهمیت دارد. هم گزارش دیدار امرالی با اوجالان مطرح میشود و هم نظرات احزاب درباره شیوه تدوین گزارش نهایی مورد بررسی قرار میگیرد. ما نیز آمادگی لازم را داریم و پیشنهادهای خود را ارائه خواهیم داد.»
او در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی ساختاری گفت: «ریشه مسئله در این است که کردها پس از قانون اساسی ۱۹۲۴ بهطور کامل از حوزه حقوقی کنار گذاشته شدند. کرد هر کاری انجام دهد، نمیتواند از مسیر قانونی عبور کند. سخنرانیها، بیانیهها و مباحث سیاسی ارزشمندند اما وقتی زمینه حقوقی وجود نداشته باشد، همه اینها بیاثر میمانند. سخنانی که امروز درباره اوجالان مطرح شد نیز به همین موضوع اشاره دارد. ما نیازمند قوانین صلح و آزادی هستیم و تقویت زیرساخت حقوقی در این روند ضروری است.»
بشتاش همچنین به تصمیم اخیر PKK اشاره کرد و گفت: «PKK اعلام کرده است که تمام فعالیتهایی را که تحت نام خود انجام میداد متوقف میکند و تصمیمات کنگرهاش را علنی کرده است. ضروری است ترکیه نیز این تصمیم را به رسمیت بشناسد و بهطور رسمی اعلام کند که PKK دیگر “سازمان تروریستی” نیست. زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، باید تمام قوانین مرتبط نیز اصلاح یا لغو شود. ما برای این مرحله آمادگی داریم.»
او با تأکید بر اینکه مرحله دوم نباید طولانی شود، گفت: «زمان زیادی را از دست دادهایم و هنوز نیاز است گامهای اساسی برداشته شود. ضروری است قانونهای آزادی در پارلمان تصویب شوند. کار قانونگذاری نباید به تأخیر بیفتد. وقتی ارادهای به این قوت ظهور کرده و پیشرفتهای مهمی رخ داده است، لازم است اینها در قالب قانون تثبیت شوند.»
