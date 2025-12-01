به گزارش کردپرس، منابع محلی می‌گویند که روز دوشنبه ۱ دسامبر ۲۰۲٥، یک نیروی گسترده امنیتی در نزدیکی خبات و اطراف شهرستان مستقر شده و فضای منطقه به‌شدت امنیتی شده است. برخی طرف‌ها در خبات تهدید کرده‌اند که اگر نیروهای امنیتی از منطقه عقب‌نشینی نکنند، نیروگاه برق خبات را هدف انفجار قرار خواهند داد؛ تهدیدی که نگرانی‌ها را درباره شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها افزایش داده است.

طبق تصاویر و ویدیوهای به دست رسیده، صدای تیراندازی هوایی از سوی طرف‌های مسلح شنیده می‌شود و نیروهای امنیتی در چند نقطه ورودی و اطراف پالایشگاه‌ها مستقر شده‌اند.

خورشید هرکی، از شخصیت‌های شناخته‌شده عشیره هرکی، در سخنانی که در ویدئوی منتشرشده دیده می‌شود، تأکید می‌کند که برخی طرف‌ها در تلاش‌اند از حوادث دو روز گذشته سوءاستفاده کرده و منطقه را به سوی یک درگیری جدید سوق دهند.

او گفت: «هرکی‌ها در کنار آبادانی کردستان هستند و به هیچ وجه وارد برنامه‌ریزی‌های فتنه‌جویانه نمی‌شوند و اجازه نمی‌دهیم نام آن در پروژه‌های خرابکارانه استفاده شود.»

خورشید هرکی افزود که در حال حاضر با وزیر داخله و سیداد بارزانی در ارتباط‌اند و «در یک خط» برای رسیدن به راه‌حل تلاش می‌کنند، چرا که به گفته او «این حکومت و این قانون با خون شهیدان درست شده و رفتارهای تخریبی علیه نهادهای رسمی پذیرفته نیست.»

او همچنین از مردم عشیره خواست وارد بازی کسانی نشوند که «از بیرون مناطق خود نشسته‌اند و خون جوانان هرکی را معامله می‌کنند.»

هرکی در ادامه گفت که پالایشگاه لاناز و تأسیسات مرتبط با آن، «قلب گاز کردستان» هستند و باید از آنها محافظت شود، نه اینکه ابزار فشار یا تهدید قرار گیرند.

گفتنی است که پیش از این، درگیری مسلحانه‌ای میان افراد عشیره هرکی و نیروهای امنیتی اقلیم کردستان در جاده اربیل–گویر، در نزدیکی پالایشگاه شرکت لاناز رخ داده بود که در نتیجه آن چند نفر کشته و زخمی شدند. اکنون بیم آن می‌رود که با تداوم تهدیدها و فضای متشنج، وضعیت امنیتی منطقه بار دیگر وخیم شود.