به گزارش کردپرس، هدف اصلی سفر سودانی به اربیل، گفت‌وگو درباره تشکیل کابینه جدید دولت عراق و جلب حمایت سیاسی برای به‌دست آوردن دوباره پست نخست‌وزیری در دوره دوم است.

به نوشته کانال۸، هم‌زمان با این سفر، چارچوب هماهنگی شیعیان تصمیم دارد امشب نشستی سرنوشت ساز برگزار کند. این نشست پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات که قرار است به زودی اعلام گردد انجام می‌شود و موضوع اصلی آن بررسی نتایج و سازوکار انتخاب نخست‌وزیر آینده خواهد بود.

برنامه سودانی برای تشکیل دولت

سودانی در حال حاضر در دو محور متفاوت برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی فعالیت می‌کند:

محور اول شامل رایزنی با گروه‌های درون چارچوب هماهنگی است. محور دوم شامل گفت‌وگو با نیروهای سیاسی خارج از چارچوب هماهنگی.

چالش دوره دوم نخست‌وزیری

با وجود اینکه سودانی بیشترین حمایت را در میان احزاب عضو چارچوب هماهنگی کسب کرده، بسیاری از گروه‌های این ائتلاف با نخست‌وزیری دوباره او مخالف‌اند و ترجیح می‌دهند فرد دیگری برای این پست نامزد شود.