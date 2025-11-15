۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۱

بررسی عملکرد جماعت عدالت کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- آمار پنج دوره گذشته انتخابات مجلس عراق نشان می‌دهد که جماعت عدالت کردستان طی یک روند نزولی، بخش قابل توجهی از آرای خود را از دست داده و در انتخابات ۲۰۲۵ نیز با وجود کسب نزدیک به ۵۰ هزار رأی، تنها یک کرسی را حفظ کرده است.

کردپرس

به نوشته دراومیدیا، آراء و کرسی‌های جماعت عدالت کردستان در پنج دوره گذشته انتخابات مجلس نمایندگان عراق، در سطح استان‌های اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):

  • سال ۲۰۱۰: ۱۴۴ هزار و ۹۹۶ رأی و ۲ کرسی

  • سال ۲۰۱۴: ۱۴۰ هزار و ۷۷۱ رأی و ۳ کرسی

  • سال ۲۰۱۸: ۹۱ هزار و ۹۷۳ رأی و ۲ کرسی

  • سال ۲۰۲۱: ۶۴ هزار و ۱۵۶ رأی و ۱ کرسی

  • سال ۲۰۲۵: ۴۹ هزار و ۷۴۸ رأی و ۱ کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آراء و کرسی‌های جماعت عدالت کردستان در استان اربیل:

  • ۲۰۱۰: ۶۲ هزار و ۷۰۶ رأی – ۱ کرسی

  • ۲۰۱۴: ۸۰ هزار و ۴۹۲ رأی – ۲ کرسی

  • ۲۰۱۸: ۳۶ هزار و ۷۸۲ رأی – ۱ کرسی

  • ۲۰۲۱: ۱۹ هزار و ۵۱۷ رأی – بدون کرسی

  • ۲۰۲۵: ۱۳ هزار و ۷۷۲ رأی – بدون کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آراء و کرسی‌های جماعت عدالت کردستان در استان سلیمانیه و حلبچه:

  • ۲۰۱۰: ۷۹ هزار و ۱۴۹ رأی – ۱ کرسی

  • ۲۰۱۴: ۵۷ هزار و ۱۰۲ رأی – ۱ کرسی

  • ۲۰۱۸: ۵۱ هزار و ۵۶۳ رأی – ۱ کرسی

  • ۲۰۲۱: ۴۴ هزار و ۶۳۹ رأی – ۱ کرسی

  • ۲۰۲۵: ۳۴ هزار و ۵۵۷ رأی – ۱ کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آراء و کرسی‌های جماعت عدالت کردستان در استان دهوک:

  • ۲۰۱۰: ۳ هزار و ۱۴۱ رأی – بدون کرسی

  • ۲۰۱۴: ۳ هزار و ۱۷۷ رأی – بدون کرسی

  • ۲۰۱۸: ۳ هزار و ۶۲۸ رأی – بدون کرسی

  • ۲۰۲۱: نامزد نداشت

  • ۲۰۲۵: ۱ هزار و ۴۱۹ رأی – بدون کرسی (نتایج اولیه)

