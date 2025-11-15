بررسی عملکرد جماعت عدالت کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- آمار پنج دوره گذشته انتخابات مجلس عراق نشان می‌دهد که جماعت عدالت کردستان طی یک روند نزولی، بخش قابل توجهی از آرای خود را از دست داده و در انتخابات ۲۰۲۵ نیز با وجود کسب نزدیک به ۵۰ هزار رأی، تنها یک کرسی را حفظ کرده است.