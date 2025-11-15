بررسی عملکرد جماعت عدالت کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

کردپرس
به نوشته دراومیدیا، آراء و کرسیهای جماعت عدالت کردستان در پنج دوره گذشته انتخابات مجلس نمایندگان عراق، در سطح استانهای اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):
-
سال ۲۰۱۰: ۱۴۴ هزار و ۹۹۶ رأی و ۲ کرسی
-
سال ۲۰۱۴: ۱۴۰ هزار و ۷۷۱ رأی و ۳ کرسی
-
سال ۲۰۱۸: ۹۱ هزار و ۹۷۳ رأی و ۲ کرسی
-
سال ۲۰۲۱: ۶۴ هزار و ۱۵۶ رأی و ۱ کرسی
-
سال ۲۰۲۵: ۴۹ هزار و ۷۴۸ رأی و ۱ کرسی (نتایج اولیه)
🔻 آراء و کرسیهای جماعت عدالت کردستان در استان اربیل:
-
۲۰۱۰: ۶۲ هزار و ۷۰۶ رأی – ۱ کرسی
-
۲۰۱۴: ۸۰ هزار و ۴۹۲ رأی – ۲ کرسی
-
۲۰۱۸: ۳۶ هزار و ۷۸۲ رأی – ۱ کرسی
-
۲۰۲۱: ۱۹ هزار و ۵۱۷ رأی – بدون کرسی
-
۲۰۲۵: ۱۳ هزار و ۷۷۲ رأی – بدون کرسی (نتایج اولیه)
🔻 آراء و کرسیهای جماعت عدالت کردستان در استان سلیمانیه و حلبچه:
-
۲۰۱۰: ۷۹ هزار و ۱۴۹ رأی – ۱ کرسی
-
۲۰۱۴: ۵۷ هزار و ۱۰۲ رأی – ۱ کرسی
-
۲۰۱۸: ۵۱ هزار و ۵۶۳ رأی – ۱ کرسی
-
۲۰۲۱: ۴۴ هزار و ۶۳۹ رأی – ۱ کرسی
-
۲۰۲۵: ۳۴ هزار و ۵۵۷ رأی – ۱ کرسی (نتایج اولیه)
🔻 آراء و کرسیهای جماعت عدالت کردستان در استان دهوک:
-
۲۰۱۰: ۳ هزار و ۱۴۱ رأی – بدون کرسی
-
۲۰۱۴: ۳ هزار و ۱۷۷ رأی – بدون کرسی
-
۲۰۱۸: ۳ هزار و ۶۲۸ رأی – بدون کرسی
-
۲۰۲۱: نامزد نداشت
-
۲۰۲۵: ۱ هزار و ۴۱۹ رأی – بدون کرسی (نتایج اولیه)
نظر شما