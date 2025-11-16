هیئتی از شورای بازرگانی آمریکا- کردستان با مسرور بارزانی دیدار کرد

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، میزبان هیئتی از شورای بازرگانی آمریکاکردستان (USKBC) بود.
در ابتدای این نشست، دیوید تفوری، رئیس این شورا، پیروزی و نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به نخستوزیر اقلیم کردستان تبریک گفت و خلاصهای از اهداف سفر هیئت و ترکیب آن به اقلیم کردستان را ارائه داد.
نخستوزیر اقلیم کردستان در این دیدار، آخرین تحولات و تغییرات در اقلیم کردستان و عراق را به طور کلی تشریح کرد. وی همچنین به اصلاحات کابینهی نهم دولت اقلیم کردستان در بخشهای مختلف، به ویژه در حوزهی انرژی و گاز طبیعی، اشاره کرد و بر اهمیت توسعهی سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در اقلیم کردستان تاکید ورزید.
نظر شما