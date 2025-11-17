محمد حاجی محمود: تغییرات ساختاری در حزب اعمال خواهد شد

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه نهایی نشست مشترک دو شورای رهبری و نظارت و مسئولان دفاتر حزب سوسیال دمکرات کردستان، درباره فرآیند انتخابات مجلس نمایندگان و نتایج آن، به ویژه کاهش آرای حزب سوسیال دمکرات بحث شد.

محمد حاجی محمود در این جلسه اعلام کرد که نتایج انتخابات شکست‌آمیز برای حزب و تمامی اعضای آن بوده است، در حالی که حزب سابقه‌ای طولانی و پرافتخار در مبارزه و فعالیت سیاسی دارد و بیش از ۴۵۰۰ شهید تقدیم کرده است.

رئیس سوسیال دمکرات با انتقاد از نظام انتخاباتی سانت لیگو بیان کرد برای حفظ انسجام حزبی و حقوق ساختارهای ملی و مذهبی و همچنین اطمینان از مشارکت واقعی مردم کُرد، پیشنهاد می شود سیستم سانتلیگو پایان یابد و سیستم رأی‌گیری تک حوزه ای در انتخابات پیاده‌سازی شود تا به ثبات، آرامش و امنیت در کشور کمک کند.

همچنین مسئولان حزب تأکید کردند که بررسی دقیقی از دلایل کاهش آرا انجام شود و از کسانی که کوتاهی کرده و وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند، پرس‌وجو شود، زیرا این عوامل نقش مستقیمی در نتایج انتخابات داشته‌اند.

حزب سوسیال دمکرات تصمیم گرفته است تغییراتی در نهادها و ارگان‌های خود اعمال کند و ساختار دفاتر حزب را بر اساس رویکردی جدید بازسازی نماید تا با شرایط و مرحله فعلی سیاسی هماهنگ شود.

در انتخابات پارلمانی عراق که در ۱۱ ام ماه جاری برگزار شد، حزب سوسیال دمکرات چند کاندیدا داشت، اما نتوانست هیچ کرسی‌ای کسب کند. این در حالی است که این حزب در پارلمان کردستان نیز تنها یک کرسی دارد.