هوشیار زیباری نسبت به تأخیر در تشکیل دولت آینده عراق هشدار داد

به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری، عضو کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: پس از اعلام نتایج غیررسمی انتخابات پارلمانی عراق، نقشه سیاسی کشور شاهد دگرگونی بزرگی خواهد بود.
او همچنین تأکید کرده است که باید ائتلافها گستردهتر شوند و احتمال تأخیر در تشکیل دولت آینده عراق وجود دارد؛ در عین حال، تسریع در روند تشکیل دولت جدید نیز اهمیت اساسی دارد.
روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵، انتخابات ویژه برگزار شد و دو روز بعد، یعنی سهشنبه، انتخابات عمومی ششمین دوره پارلمان در استانهای عراق و اقلیم کردستان انجام گرفت.
براساس آمار کمیسیون انتخابات، میزان مشارکت در رأیگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأیگیری عمومی ۵۴.۳۵ درصد بوده است.
