مسـرور بارزانی: شرایط برای تشکیل دولت پس از انتخابات تغییر یافته است

به گزارش کردپرس، مسـرور بارزانی در یک نشست با روزنامه‌نگاران درباره تشکیل دولت عراق گفت: « ما یکی از طرف‌های تشکیل‌دهنده دولت خواهیم بود و باید از سایر طرف ها پرسید که برنامه‌شان برای اجرای قانون اساسی در سراسر عراق و اقلیم کردستان چیست؟»

او درباره حقوق ماه نهم امسال کارمندان نیز گفت: « تاخیر در پرداخت حقوق آزار دهنده است و متاسفانه هنوز هیچ پاسخی از سوی بغداد ارائە نشدە است. این پرسش باید در بغداد مطرح شود، چون تأخیر در ارسال حقوق هیچ توجیهی ندارد و اقلیم کردستان همۀ تعهداتش را انجام داده است.»

بارزانی در ارتباط با سفر محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، توضیح داد: «هدف این سفر مشارکت در کنفرانسی در شهر دهوک است و یک دیدار غیر علنی نیز خواهیم داشت و درباره تشکیل دولت گفت‌وگو می‌کنیم.»

او همچنین تأکید کرد که پس از انتخابات پارلمانی عراق «شرایط جدیدی به‌وجود آمده و براساس این شرایط گفت‌وگوها را ادامه می‌دهیم. گفت‌وگوها همواره ادامه داشته و متوقف نشده‌اند، اما اکنون شرایط جدیدی پیش آمده و مذاکرات مطابق با این شرایط صورت می‌گیرد.»

در روز 11 ماه جاری انتخابات سراسری پارلمان عراق برگزار شد و حزب دمکرات کردستان توانست بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار رأی کسب کند و ۲۷ کرسی به‌دست آورد.

