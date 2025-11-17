۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۰

نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق تصویر روشنی از وزن احزاب در اقلیم کردستان ارائه می‌دهد: حزب دمکرات در اربیل و دهوک، اتحادیه میهنی در سلیمانیه و حضور پررنگ جنبش موضع میهنی و نسل نو در هر سه استان.

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرد.

حوزهٔ اربیل

حزب دمکرات کردستان: ۹ کرسی

اتحادیه‌ میهنی کردستان: ۳ کرسی

جنبش موضع: ۲ کرسی

جنبش نسل نو: ۱ کرسی


حوزهٔ سلیمانیه

اتحادیه‌ میهنی کردستان: ۸ کرسی

حزب دمکرات کردستان: ۲ کرسی

جنبش موضع: ۳ کرسی

نسل نو: ۲ کرسی

اتحاد اسلامی کردستان: ۲ کرسی

سه نامزد نخست عراق از نظر میزان رأی

ریبوار طه: ۹۶٬۰۶۸ رأی

محمد شیاع السودانی: ۹۲٬۵۱۴ رأی

محمد الحلبوسی: ۷۴٬۰۳۴ رأی

حوزهٔ دهوک

حزب دمکرات کردستان: ۹ کرسی

اتحاد اسلامی کردستان: ۲ کرسی

