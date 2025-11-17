نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرد.
حوزهٔ اربیل
حزب دمکرات کردستان: ۹ کرسی
اتحادیه میهنی کردستان: ۳ کرسی
جنبش موضع: ۲ کرسی
جنبش نسل نو: ۱ کرسی
حوزهٔ سلیمانیه
اتحادیه میهنی کردستان: ۸ کرسی
حزب دمکرات کردستان: ۲ کرسی
جنبش موضع: ۳ کرسی
نسل نو: ۲ کرسی
اتحاد اسلامی کردستان: ۲ کرسی
سه نامزد نخست عراق از نظر میزان رأی
ریبوار طه: ۹۶٬۰۶۸ رأی
محمد شیاع السودانی: ۹۲٬۵۱۴ رأی
محمد الحلبوسی: ۷۴٬۰۳۴ رأی
حوزهٔ دهوک
حزب دمکرات کردستان: ۹ کرسی
اتحاد اسلامی کردستان: ۲ کرسی
نظر شما