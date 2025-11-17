به گزارش کردپرس، احزاب و جریانهای مدنی در عراق در انتخابات سراسری که هفته گذشته برگزار شد، با شکست سنگینی مواجه شدند و به نتیجهای «نزدیک به صفر» دست یافتند. از مجموع ۳۸۹ نامزد حاضر در ائتلافهای اصلی مدنی، تنها یک کرسی به دست آمد؛ آنهم برای نماینده بصره، عامر عبدالجبّار، رئیس ائتلاف «فاو–زاخو».
بهجز ائتلاف «مدنیون» که در استان نینوا رقابت محدودی داشت و ۶۰ نامزد را شامل میشد، نامزدهای سه ائتلاف اصلی مدنی در استانهای مرکزی و جنوبی عراق حضور داشتند: بغداد، بصره، نجف، کربلا، ذیقار، بابل، قادسیه و واسط. ائتلاف «بدیـل» نیز در استان صلاحالدین رقابت میکرد.
همزمان با اعلام نتایج اولیه، فعالان مدنی و شهروندان در شبکههای اجتماعی درباره این نتیجه «تقریباً صفر» بحث و تبادل نظر کردند. بیشتر تحلیلگران دلیل اصلی شکست جریانهای مدنی را ناهمترازی در وزن سیاسی میان احزاب قدرتمند (بهویژه جریانهای اسلامی) و جریانهای مدنی میدانند؛ جریانهایی که فاقد «قدرت، منابع مالی و نفوذ» لازم برای جذب رأی گسترده در عراق هستند.
شکست مدنیها هرگز دور از انتظار نبود، اما ابعاد آن نیز قابل پیشبینی نبود؛ بهویژه اگر موفقیتهای گذشته آنان در برخی ادوار انتخابات را در نظر بگیریم. برای مثال، حزب کمونیست عراق در بیش از یک دوره انتخابات دو کرسی پارلمانی به دست آورد اما در آن دوره پس از آنکه یکی از پایه های ائتلاف بدیل بود، از میدان رقابت حذف شد.
در انتخابات پیشین پارلمان، حدود ۲۰ نماینده مدنی که از جنبش اعتراضی اکتبر برخاسته بودند، موفق شدند به مجلس راه یابند، اما تقریباً همه آنها در این دوره شکست خوردند.
بسیاری از ناظران معتقدند حجم عظیم هزینهکرد انتخاباتی، عامل اصلی پیروزی نامزدهای بزرگ است؛ امری که جریانهای مدنی، به دلیل فقدان توان مالی و سیاسی، از آن محروماند.
عماد جاسم، نامزد ائتلاف «بدیل»، در توضیح دلایل شکست، به مشکلات داخلی ائتلافهای مدنی نیز اشاره میکند. او میگوید اختلافات بر سر ریاست مشترک یک ائتلاف همگام، و سپس توافق برای واگذاری مدیریت ائتلاف «بدیل» به عدنان زورفی (که متشکل از ۱۰ جریان سیاسی است)، به شدت بر توان انتخاباتی جریانهای مدنی تأثیر گذاشت.
او میگوید: «ما انتظار یک پیروزی بزرگ نداشتیم، اما انتظار شکست سنگینی در این سطح را هم نداشتیم. امیدوار بودیم حداقل در استانهای نجف، ذیقار و واسط یک کرسی کسب کنیم.»
در ۱۱ ماه جاری، انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان و سراسر عراق برگزار شد. بر اساس نتایج اولیه، محمد شیاع سودانی، رهبر ائتلاف «عمران و توسعه»، با کسب ۴۶ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفته است.
