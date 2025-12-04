به گزارش کردپرس، کویستان محمـد، وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان درباره وضعیت حقوقی سه چهره سیاسی در سلیمانیه اعلام کرد که وضعیت شاسوار عبدالواحد بسیار روشن است، اما از وضعیت لاهور طالبانی و آرام قادر اطلاعی ندارند.

به گفته وی، «آرام قادر، رئیس پیشین ائتلاف میهنی، و لاهور طالبانی، رئیس جبههٔ خلق، تاکنون به دادگاه احضار نشده‌اند و به همین دلیل وزارت کار و امور اجتماعی از وضعیت آنان بی‌خبر است.»

او افزود: «پرونده‌هایی که به وزارت ما می‌رسند، فقط مربوط به افرادی است که روند قضایی‌شان طی شده باشد. تا زمانی که شخصی دادگاهی نشده باشد، هیچ پرونده‌ای به دست ما نمی‌رسد.»

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد وضعیت شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو نیز گفت: «از آنجا که پروندهٔ شاسوار عبدالواحد به دادگاه ارسال و رسیدگی قضایی انجام شده، ما از وضعیت حقوقی او آگاه هستیم و روندش شفاف است.»