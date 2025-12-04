۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۳

وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان:

وضعیت شاسوار عبدالواحد شفاف است؛ از لاهور شیخ جنگی و آرام قادر بی‌خبریم

وضعیت شاسوار عبدالواحد شفاف است؛ از لاهور شیخ جنگی و آرام قادر بی‌خبریم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان اعلام کرد که تنها از وضعیت شاسوار عبدالواحد اطلاع رسمی وجود دارد، زیرا پرونده او روند قضایی را طی کرده، اما لاهور طالبانی و آرام قادر هنوز به دادگاه احضار نشده‌اند

به گزارش کردپرس، کویستان محمـد، وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان درباره وضعیت حقوقی سه چهره سیاسی در سلیمانیه اعلام کرد که وضعیت شاسوار عبدالواحد بسیار روشن است، اما از وضعیت لاهور طالبانی و آرام قادر اطلاعی ندارند.

به گفته وی، «آرام قادر، رئیس پیشین ائتلاف میهنی، و لاهور طالبانی، رئیس جبههٔ خلق، تاکنون به دادگاه احضار نشده‌اند و به همین دلیل وزارت کار و امور اجتماعی از وضعیت آنان بی‌خبر است.»

او افزود: «پرونده‌هایی که به وزارت ما می‌رسند، فقط مربوط به افرادی است که روند قضایی‌شان طی شده باشد. تا زمانی که شخصی دادگاهی نشده باشد، هیچ پرونده‌ای به دست ما نمی‌رسد.»

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد وضعیت شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو نیز گفت: «از آنجا که پروندهٔ شاسوار عبدالواحد به دادگاه ارسال و رسیدگی قضایی انجام شده، ما از وضعیت حقوقی او آگاه هستیم و روندش شفاف است.»

کد مطلب 2791409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha