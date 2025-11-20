به گزارش کردپرس، دفتر رئیس جماعت عدالت کردستان اعلام کرد که ماموستا علی باپیر، رئیس این حزب، در مقر خود در اربیل میزبان علی حمهصالح، رئیس جنبش موضع میهنی بوده است. دو طرف در این دیدار درباره تازهترین تحولات سیاسی عراق، انتخابات مجلس نمایندگان و پیامدهای مرحله پس از انتخابات گفتوگو کردند.
در این نشست، چگونگی همکاری و هماهنگی میان احزاب کردستانی در بغداد بهعنوان محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت کار مشترک در مجلس نمایندگان عراق به منظور دفاع از حقوق کردها و تقویت نمایندگی واقعی مردم اقلیم کردستان تأکید کردند.
