نتایج تحقیقات حمله به میدان گازی کورمور اعلام شد

به گزارش کردپرس، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بیانیه‌ای نتایج تحقیقات درباره حمله به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه را اعلام کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، نعمان اشاره کرد که به دستور محمد شیاع السودانی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، و در پی حمله خائنانه و بزدلانه به میدان کورمور در سلیمانیه در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵، کمیته تحقیقات تشکیل شده برای اطلاع از جزئیات این حمله تروریستی به ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس دستگاه اطلاعات ملی، وزیر داخله دولت اقلیم کردستان عراق و فرماندهی عملیات مشترک و با حمایت کمیته فنی متشکل از نمایندگان نیروهای الحشد الشعبی، آژانس اطلاعات و تحقیقات دولت فدرال، دستگاه امنیت ملی، فرماندهی پدافند هوایی، فرماندهی هوانوردی ارتش، اداره توپخانه و اداره اطلاعات نظامی، اداره مهندسی نظامی، اداره مواد منفجره، اداره شواهد جنایی، اداره آسایش و اداره شواهد جنایی دولت اقلیم کردستان عراق فعالیت‌های خود را از جمعه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز کرده است.

نتایج تحقیقات

این بیانیه افزود که کمیته تحقیق چهارشنبه در جلسه‌ای به ریاست فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نتایج کار خود را اعلام و السودانی نتایج تحقیقات را تایید کرد که به شرح زیر است:

این حمله بزدلانه توسط دو پهپاد انجام شد که یکی از آن‌ها به میدان گازی کورمور برخورد و دیگری در خارج از آن سقوط کرد. لاشه دو پهپاد توسط اداره شواهد جنایی برای استخراج اطلاعات از دستگاه حافظه آن‌ها توقیف شد. دو پهپادی که این حمله را انجام دادند، از جنوب میدان، از مناطقی در شرق شهر طوزخورماتو، به پرواز درآمدند. این یازدهمین حمله در این میدان در منطقه مذکور است. اسامی مجریان این حمله مشخص شده است. آن‌ها افراد خارج از قانون هستند که برای برخی از آن‌ها پیشتر احکام بازداشت قضایی صادر شده و تحت پیگرد سرویس‌های امنیتی قرار دارند. پس از شناسایی مجریان این حمله، سرویس‌های امنیتی جمع‌آوری شواهد فنی را آغاز کردند تا آن‌ها را محکوم کرده و به دست عدالت تحویلشان دهند.

اقدامات لازم برای حفاظت از میدان کورمور

در این بیانیه آمده است که این کمیته انجام چندین اقدام را به منظور حفاظت از میدان کورمور توصیه کرده است که دولت فدرال با هماهنگی دولت اربیل آن‌ها را انجام خواهد داد که به شرح زیر است:

استقرار مجدد نیروهای امنیتی در بخش عملیاتی شرق صلاح الدین، در راستای رفع هرگونه شکاف امنیتی، تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و یگان‌های مستقر در منطقه و تضمین وحدت فرماندهی. دستور به وزارتخانه‌های دفاع و کشور و سازمان الحشد الشعبی برای جایگزینی فرماندهان این مناطق با فرماندهان شایسته. توسعه و تقویت کانال‌های ارتباطی اطلاعاتی میان دستگاه‌های اطلاعاتی دولت فدرال و همتایان آن‌ها در اقلیم کردستان عراق. اقدام وزارت دفاع با هماهنگی دولت اقلیم کردستان عراق برای مجهز کردن میدان کورمور به سامانه‌های پدافند هوایی و تضمین حفاظت از آن. اعمال اقدامات سختگیرانه برای استفاده و حمل و نقل انواع پهپادها، مگر با تایید رسمی نهادهای مربوطه.

این بیانیه در پایان تاکید کرد که کار این کمیته تا زمان شناسایی تمامی افرادی که در این حادثه که حاکمیت و منابع اقتصادی عراق را هدف قرار داده است، دست داشتند، همچنان ادامه دارد. این یک اقدام تروریستی خطرناک است که هدف از آن ایجاد مانع و تأخیر تلاش‌ها برای تحکیم ثبات امنیتی و اقتصادی است. این اقدام تروریستی بدون پاسخ گو کردن عاملان آن نخواهد بود و برایشان اقدامات قانونی قاطعی اتخاذ خواهد شد.