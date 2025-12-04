به گزارش کردپرس، دستگاه امنیت اقلیم کردستان اعلام کرد یکی از افرادی را بازداشت کرده که خود اعتراف کرده در «برنامه‌ریزی» برای رویدادهای اخیر مشارکت داشته است. این فرد، «نچیروان هرکی» مسئول کمیته‌ی حزب اتحادیه میهنی کردستان در شهرستان خبات معرفی شده است.

به گفته دستگاه امنیت اقلیم کردستان، بازداشت این متهم در چارچوب تحقیقات درباره ناآرامی‌ها و تحریکات اخیر در روستای لاجان از توابع شهرستان خبات در استان اربیل صورت گرفته است. در بیانیه شورا آمده است که نچیروان هرکی در ویدئوی بازجویی خود اعتراف کرده «به دستور یکی از نیروهای داخلی و با هماهنگی گروه کتائب سیدالشهدا» اقدام کرده است.

او گفته است شب وقوع حادثه، پس از عبور از ناحیه قوش‌تپه به سمت کرکوک و سپس به سلیمانیه در حرکت بوده که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

حدود یک هفته پیش ساکنان شماری از روستاهای اطراف اربیل دست به اعتراض زده و خواستار بسته‌شدن پالایشگاه‌های غیرقانونی در منطقه شده بودند. روز ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ در روستای لاجان در نزدیکی گویر، درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی روی داد که در نتیجه‌ی آن یک نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. در ادامه‌ی این تنش‌ها، شب اول دسامبر نیروهای امنیتی نچیروان هرکی، مسئول کمیته خبات حزب اتحادیه میهنی را هدف قرار داده و پس از زخمی شدن، او را بازداشت کردند.