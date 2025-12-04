به گزارش کردپرس، رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات کردستان منتشر کردند که فایق انور، نماینده دولت اقلیم کردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، اعلام کرده است: «دولت اقلیم کردستان جدیت دارد که برای میدان گازی کورمور سیستم دفاعی فراهم شود و بر این موضوع تأکید کرده است؛ همچنین متحدان نیز از این تلاش حمایت می‌کنند.»

او می‌گوید: «اقلیم کردستان حق دارد که دارای سیستم دفاعی باشد و پس از گسترش و تکرار حملات اخیر، با جدیت بیشتری برای تأمین چنین سامانه‌ای تلاش خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: «در مورد حمله [اخیر] به من گزارش داده‌اند، احتمالاً چیزهای بیشتری خواهیم شنید. من می‌گویم عراق امروز نسبت به گذشته متفاوت شده است.»

او درباره احتمال ارائه سیستم دفاع هوایی به اقلیم کردستان گفت: «بینیم چه پیش می‌آید.»

پس از حمله اخیر، کامال محمد، وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان، نیز اعلام کرد: «دولت اقلیم و شرکت داناگاز درخواست سامانه دفاع هوایی ضدپهپاد برای میدان کورمور را ارائه کرده‌اند. این موضوع با متحدان و دوستان اقلیم مطرح شده و دولت عراق نیز این بار رسماً با موضوع موافقت اولیه کرده است.»