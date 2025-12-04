۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۴

اقلیم کردستان: درخواست سامانه دفاعی داده‌ایم و متحدان نیز از آن حمایت می‌کنند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده دولت اقلیم در فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که اربیل به‌طور رسمی خواستار تأمین سامانه دفاعی برای میدان گازی کورمور شده و متحدان نیز از این تلاش حمایت می‌کنند.

به گزارش کردپرس، رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات کردستان منتشر کردند که فایق انور، نماینده دولت اقلیم کردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، اعلام کرده است: «دولت اقلیم کردستان جدیت دارد که برای میدان گازی کورمور سیستم دفاعی فراهم شود و بر این موضوع تأکید کرده است؛ همچنین متحدان نیز از این تلاش حمایت می‌کنند.»

او می‌گوید: «اقلیم کردستان حق دارد که دارای سیستم دفاعی باشد و پس از گسترش و تکرار حملات اخیر، با جدیت بیشتری برای تأمین چنین سامانه‌ای تلاش خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: «در مورد حمله [اخیر] به من گزارش داده‌اند، احتمالاً چیزهای بیشتری خواهیم شنید. من می‌گویم عراق امروز نسبت به گذشته متفاوت شده است.»
او درباره احتمال ارائه سیستم دفاع هوایی به اقلیم کردستان گفت: «بینیم چه پیش می‌آید.»

پس از حمله اخیر، کامال محمد، وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان، نیز اعلام کرد: «دولت اقلیم و شرکت داناگاز درخواست سامانه دفاع هوایی ضدپهپاد برای میدان کورمور را ارائه کرده‌اند. این موضوع با متحدان و دوستان اقلیم مطرح شده و دولت عراق نیز این بار رسماً با موضوع موافقت اولیه کرده است.»

