سفر هیئتی از شورای امنیت به سوریه برای اولین بار پس از سقوط اسد

به گزارش کردپرس، هیئتی از نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین‌بار پس از سرنگونی بشار اسد، از طریق گذرگاه یابیس وارد سوریه شد تا با مسئولان دولت موقت و جامعه مدنی دیدار کرده و وضعیت میدانی مناطق آسیب‌دیده را از نزدیک بررسی کند.

به نوشته آژانس خبری سانا، نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت به همراه «ابراهیم اولیبی» نماینده دائم دولت موقت سوریه در سازمان ملل و «نجات رشدی» جانشین نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از گذرگاه یابیس در مرز لبنان وارد سوریه شدند.

این هیئت قرار است با مسئولان دولت موقت سوریه و نمایندگان جامعه مدنی دیدارهایی انجام دهد. سپس سفر خود را در لبنان ادامه خواهد داد.

هیئت شورای امنیت بلافاصله از محله جوبر دمشق که در اثر جنگ ویران شده، بازدید کرد.

«ساموئل زبوگار» سفیر اسلوونی در سازمان ملل که کشورش در این ماه ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته بود که این اولین سفر رسمی شورای امنیت به خاورمیانه طی شش سال گذشته و نخستین سفر به سوریه است.

زبوگار تأکید کرد که این سفر برای حمایت از سوریه و لبنان و شناسایی موانع موجود و انتقال پیام‌های مرتبط با مسیری که شورای امنیت می‌خواهد هر دو کشور در روند پیش‌رو بر اساس آن حرکت کنند، اهمیت دارد.