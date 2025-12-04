قدردانی آمریکا از نقش کردهای سوریه در مبارزه با داعش

به گزارش کردپرس، وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از دولت اسپانیا و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) برای همکاری در بازگرداندن یک زن و یک کودک اسپانیایی از کمپ آوارگان «روج» در شمال‌شرق سوریه قدردانی کرد. این عملیات با حمایت دولت آمریکا در ۲۵ نوامبر انجام شده است.

براساس این بیانیه، هنوز حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر از شهروندان کشورهای مختلف خارج از سوریه در دو کمپ الهول و روژ به سر می‌برند. این کمپ‌ها طی سال‌های گذشته محل استقرار خانواده‌های اعضای داعش بوده و همچنان یکی از چالش‌های جدی امنیتی و انسانی منطقه محسوب می‌شوند. از این میان، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ نفر شهروند بیش از ۳۰ کشور اروپایی هستند و اکثریت ساکنان نیز کودکان زیر ۱۲ سال را تشکیل می‌دهند.

وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که «تنها راه‌حل پایدار» برای کاهش خطرات انسانی و امنیتی این کمپ‌ها، بازگرداندن، بازپروری، ادغام اجتماعی و در صورت لزوم، پاسخ‌گو کردن این افراد در کشورهای مبدأ است. واشنگتن هشدار داده است که ادامه بی‌توجهی به وضعیت این آوارگان، می‌تواند خطر احیای داعش در شمال‌شرق سوریه را افزایش دهد و ثبات منطقه را با تهدید مواجه کند.

ایالات متحده در ادامه از نقش محوری نیروهای دموکراتیک سوریه – متحد اصلی واشنگتن در مبارزه با داعش – تمجید کرده و نوشته است: «از تلاش‌های شرکای محلی خود برای کمک به تسهیل این بازگرداندن و تعهد آنان به شکست پایدار داعش سپاسگزاریم.»

موضوع بازگرداندن اتباع خارجی از کمپ‌های روژ و الهول ماه‌هاست که به یکی از محورهای تنش میان واشنگتن و برخی دولت‌های اروپایی تبدیل شده است. این کشورها به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی یا مخالفت افکار عمومی، در پذیرش شهروندان خود تعلل می‌کنند. آمریکا در این بیانیه بار دیگر تأکید کرده که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند هزینه‌های امنیتی بیشتری برای منطقه و جهان به همراه داشته باشد.