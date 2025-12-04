هفت سال انتظار برای برگزاری نمایشگاه کتاب کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ آیین گشایش با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و جمعی از مدیران، نویسندگان و فعالان فرهنگی برگزار شد.

این دوره با حضور ۳۲۰ ناشر و عرضه بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه برای علاقه‌مندان برگزار است و از نخستین ساعات افتتاح با استقبال چشمگیر خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان فرهنگی همراه شد.

این نمایشگاه به صورت موضوعی و فروشگاهی چینش شده و خرید را برای متقاضیان و کتاب‌دوستان راحت کرده است. نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان و خریداران است.