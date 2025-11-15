۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۱

بررسی عملکرد اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

بررسی عملکرد اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- اتحاد اسلامی کردستان در انتخابات ۲۰۲۵ با کسب بیش از ۱۶۶ هزار رأی توانسته جایگاه خود را نسبت به دو دوره گذشته تقویت کند؛ هرچند در اربیل همچنان از دستیابی به کرسی بازمانده است.

کردپرس

به نوشته دراومیدیا، آرا و کرسی‌های اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره گذشته انتخابات مجلس نمایندگان عراق، در سطح استان‌های اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):

  • سال 2010: 214 هزار و 222 رأی و 4 کرسی

  • سال 2014: 192 هزار و 179 رأی و 4 کرسی

  • سال 2018: 98 هزار و 19 رأی و 2 کرسی

  • سال 2021: 108 هزار و 10 رأی و 4 کرسی

  • سال 2025: 166 هزار و 904 رأی و 4 کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آرا و کرسی‌های اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات گذشته در استان اربیل:

  • سال 2010: 51 هزار و 65 رأی و 1 کرسی

  • سال 2014: 26 هزار و 323 رأی و بدون کرسی

  • سال 2018: 24 هزار و 475 رأی و بدون کرسی

  • سال 2021: 3 هزار و 990 رأی و بدون کرسی

  • سال 2025: 28 هزار و 650 رأی و بدون کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آرا و کرسی‌های اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات گذشته در استان‌های سلیمانیه و حلبچه:

  • سال 2010: 103 هزار و 188 رأی و 2 کرسی

  • سال 2014: 81 هزار و 392 رأی و 2 کرسی

  • سال 2018: 30 هزار و 19 رأی و 1 کرسی

  • سال 2021: 22 هزار و 876 رأی و 2 کرسی

  • سال 2025: 65 هزار و 295 رأی و 2 کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آرا و کرسی‌های اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات گذشته در استان دهوک:

  • سال 2010: 59 هزار و 969 رأی و 1 کرسی

  • سال 2014: 84 هزار و 464 رأی و 2 کرسی

  • سال 2018: 43 هزار و 525 رأی و 1 کرسی

  • سال 2021: 81 هزار و 144 رأی و 2 کرسی

  • سال 2025: 72 هزار و 959 رأی و 2 کرسی (نتایج اولیه)

کد مطلب 2790717

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha