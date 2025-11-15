بررسی عملکرد اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق

کردپرس

به نوشته دراومیدیا، آرا و کرسی‌های اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره گذشته انتخابات مجلس نمایندگان عراق، در سطح استان‌های اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک):

سال 2010: 214 هزار و 222 رأی و 4 کرسی

سال 2014: 192 هزار و 179 رأی و 4 کرسی

سال 2018: 98 هزار و 19 رأی و 2 کرسی

سال 2021: 108 هزار و 10 رأی و 4 کرسی

سال 2025: 166 هزار و 904 رأی و 4 کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آرا و کرسی‌های اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات گذشته در استان اربیل:

سال 2010: 51 هزار و 65 رأی و 1 کرسی

سال 2014: 26 هزار و 323 رأی و بدون کرسی

سال 2018: 24 هزار و 475 رأی و بدون کرسی

سال 2021: 3 هزار و 990 رأی و بدون کرسی

سال 2025: 28 هزار و 650 رأی و بدون کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آرا و کرسی‌های اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات گذشته در استان‌های سلیمانیه و حلبچه:

سال 2010: 103 هزار و 188 رأی و 2 کرسی

سال 2014: 81 هزار و 392 رأی و 2 کرسی

سال 2018: 30 هزار و 19 رأی و 1 کرسی

سال 2021: 22 هزار و 876 رأی و 2 کرسی

سال 2025: 65 هزار و 295 رأی و 2 کرسی (نتایج اولیه)

🔻 آرا و کرسی‌های اتحاد اسلامی کردستان در پنج دوره انتخابات گذشته در استان دهوک: