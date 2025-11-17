فعالیت پنجمین پارلمان عراق پایان یافت/ تبدیل دولت فعلی به دولت پیشبرد امور

به گزارش کرد پرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، این دادگاه اشاره کرد که رئیس جمهور عراق نیز تا پس از پایان انتخابات پارلمان جدید عراق به فعالیت خود ادامه میدهد.
براساس بیانیه دادگاه عالی فدرال عراق، نشست این دادگاه امروز به ریاست منذر ابراهیم حسین، رئیس دادگاه عالی فدرال و اعضا برگزار شد.
این نشست بنا به درخواست عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق برای تفسیر ماده 56 قانون اساسی برگزار شده است
دادگاه فدرال عراق اعلام کرد که مدت زمان هر دوره انتخابی پارلمانی 4 سال تقویمی است که با نخستین جلسه آغاز میشود و در پایان سال چهارم فعالیت آن به پایان میرسد.
براساس قانون اساسی عراق روزی که انتخابات برگزار میشود، پایان هر دوره پارلمان است و از روز برگزاری انتخابات، قوه مقننه و مجریه به عنوان پیشبرد امور فعالیت میکنند.
