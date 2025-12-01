به گزارش کردپرس، منابع محلی در روستای لاجان ـ از توابع مخمور در استان اربیل اعلام کردند که به ساکنان روستا اطلاع داده شده تا خانه‌های خود را تخلیه کنند، زیرا نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجوی سلاح را آغاز خواهند کرد و هر خانه‌ای که در آن سلاح پیدا شود، صاحب خانه بازداشت می‌شود.

در حال حاضر زنان، کودکان و مردان روستا در حال خروج از منطقه هستند و چادرهای خود را در بیرون از روستا برپا کرده‌اند.

یکی از ساکنان روستای لاجان در گفتگو با رسانه خبری خندان گفت: «نیروهای امنیتی به ما خبر داده‌اند که چه بخواهیم و چه نخواهیم باید روستا را تخلیه کنیم و همه مردم ـ زن، مرد و کودک ـ روستا را ترک می‌کنند و به بیرون از آن می‌روند.»

او تأکید کرد که مردم اکنون در پشت روستا تجمع کرده‌اند و به آنان گفته شده که نیروهای امنیتی برای جمع‌آوری سلاح وارد خانه‌ها می‌شوند.

منبع دیگری در روستای لاجان گفته است: «از دیروز مشکل اینترنت و تلفن وجود دارد و به‌سختی می‌توان تماس برقرار کرد. از صبح امروز تا ساعت ۱ بعدازظهر به مردم فرصت داده شده بود روستا را ترک کنند.»

او ادامه داد: «اکثر اهالی لاجان به پشت روستا رفته‌اند؛ برخی چادر برپا کرده‌اند و برخی دیگر داخل خودروها و کنار جاده مانده‌اند. مردم با ترس و نگرانی زندگی می‌کنند و حتی بیماران و افراد آسیب‌دیده هم مجبور به خروج شده‌اند.»

این منبع افزود: «وضعیتی که اکنون در لاجان دیده می‌شود، حتی در فیلم‌ها هم ندیده بودیم. مردم نگران بازداشت هستند، زیرا پیش‌تر هم پنج نفر از اهالی بازداشت شدند و هنوز سرنوشت آنها نامشخص است.»

حدود یک هفته است که اهالی روستاهای اطراف اربیل دست به اعتراض زده‌اند و خواهان تعطیلی پالایشگاه های غیرقانونی در این منطقه یا استخدام نیروهای بومی در این پالایشگاهها شده‌اند.

بعدازظهر (۲۹/۱۱/۲۰۲۵) در روستای لاجان نزدیک گویر در استان اربیل میان مردم معترض و نیروهای امنیتی درگیری رخ داد که بر اثر آن دو نفر کشته و سه نفر زخمی شدند و تعدادی دیگر نیز آسیب دیدند.

