به گزارش کردپرس، یک منبع نزدیک به دکتر لطیف رشید اعلام کرد: دکتر لطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، احتمال دارد برای یک دوره دیگر خود را برای پست ریاست‌جمهوری نامزد کند، هرچند تاکنون نتایج نهایی انتخابات تأیید نشده و مراحل تشکیل دولت نیز آغاز نشده است.

دراومیدیا نوشت: در حالی که گفته می‌شود دکتر لطیف رشید تمایل دارد بار دیگر نامزد شود، اما هم‌زمان بحث‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، قصد دارد خود را برای منصب ریاست‌جمهوری عراق نامزد کند. هرچند هیچ موضع رسمی از سوی اتحادیه میهنی در این‌باره اعلام نشده، اما در محافل رسانه‌ای و تحلیل‌های سیاسی عراق به نیت بافل طالبانی برای نامزدی اشاره می‌شود؛ به‌ویژه پس از انتشار سخنرانی او در انتخابات موصل به زبان عربی و سفرهای پرتعدادش به بغداد.

براساس قانون اساسی عراق، چند مرحله برای تشکیل دولت وجود دارد:

مرحله اول

تأیید نتایج نهایی انتخابات پارلمان از سوی دادگاه فدرال.

مرحله دوم

دعوت رئیس‌جمهور به برگزاری نخستین نشست پارلمان جدید و انتخاب هیئت‌رئیسه. این جلسه نباید بیش از ۱۵ روز پس از دعوت رئیس‌جمهور به تأخیر بیفتد. اکنون اما گفته می‌شود نخستین نشست تا زمان دستیابی به توافق نهایی درباره پست‌ها به تعویق بیفتد.

مرحله سوم

پس از برگزاری نشست اول و انتخاب هیئت‌رئیسه، مجلس نمایندگان عراق باید ظرف ۳۰ روز و با رأی دوسوم اعضا، یعنی ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی، رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند (طبق ماده ۷۲ قانون اساسی).

اگر هیچ‌یک از نامزدها در دور اول رأی لازم دوسوم را به‌دست نیاورند، براساس ماده ۷۰ قانون اساسی، در دور دوم هر نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند، رئیس‌جمهور خواهد شد.

مرحله چهارم

گفت‌وگو میان جریانهای پیروز انتخابات، معرفی کابینه وزیران و ادای سوگند دولت جدید در برابر پارلمان.