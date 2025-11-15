به گزارش کردپرس، برای نخستین‌بار، تعداد کرسی‌های احزاب کُرد در استان کرکوک کمتر از نیمی از کرسی‌های این استان شد و با کرسی‌های بخش جمعیتی عرب برابر گردید. کُردها ۵ کرسی، عرب‌ها ۵ کرسی و ترکمن‌ها نیز ۲ کرسی به دست آوردند؛ کرسی باقیمانده نیز سهم مسیحیان شد.

به‌ گفته دیدبان «دیدبان کردی انتخابات» (KIE)، تعداد کرسی‌های قومی ـ سیاسی در کرکوک طی انتخابات بیست سال گذشته (۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵) دچار تغییرات قابل توجهی شده است و «ماه عسل» لیست‌های کُردی در فضای انتخاباتی کرکوک به پایان رسیده است.

طبق این گزارش، فهرست‌های کُردی در برخی دوره‌های انتخابات پارلمان عراق توانسته بودند بیش از نصف کرسی‌های استان را کسب کنند؛ از جمله:

۲۰۰۵: پنج کرسی از مجموع ۹ کرسی (لیست برادری)

۲۰۱۴: هشت کرسی از مجموع ۱۲ کرسی (شش کرسی برای اتحادیه میهنی و دو کرسی برای حزب دمکرات)

اما مطابق داده‌های مرتبط، در سه دوره انتخابات پارلمان عراق (۲۰۱۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱)، کُردها توانستند دقیقاً نصف کرسی‌ها یعنی ۶ کرسی از مجموع ۱۲ را به‌دست آورد.

انتخابات امسال و یک نتیجه بی‌سابقه

در انتخابات امسال (۲۰۲۵) برای نخستین‌بار فهرست‌های کُردی کمتر از نیمی از کرسی‌های کرکوک را کسب کردند؛ ۵ کرسی از ۱۲ کرسی (۴ کرسی برای اتحادیه میهنی و ۱ کرسی برای حزب دمکرات).

همچنین برای نخستین‌بار، فهرست‌های عربی به‌اندازهٔ فهرست‌های کُردی کرسی کسب کردند.

KIE تأکید می‌کند که کاهش کرسی‌های کُردها و افزایش کرسی‌های عرب‌ها در کرکوک قابل توجه است و نباید به‌عنوان یک وضعیت عادی به آن نگاه کرد، به‌ویژه با توجه به انتخابات آیندهٔ شورای استان کرکوک و پارلمان عراق.

شرایط ترکمان‌ها

ترکمان‌ها نیز همچنان مانند دوره‌های پیشین ۲ کرسی پارلمان عراق را در کرکوک حفظ کردند.

در انتخابات پارلمانی عراق که ۱۱ ماه جاری در اقلیم کردستان و سراسر عراق برگزار شد، اتحادیه میهنی اعلام کرد که ۴ کرسی به‌دست آورده و حزب دمکرات نیز ۱ کرسی کسب کرده است. عرب‌ها ۵ کرسی، ترکمان‌ها ۲ کرسی و یک کرسی نیز به مسیحیان اختصاص یافت.