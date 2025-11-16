عدم تشکیل دولت اقلیم کردستان به انتخابات عراق ارتباط ندارد

به گزارش کردپرس، سعدی احمد پیره، عضو ارشد حزب اتحادیه میهنی کردستان ، در گفتوگو با نشریه اورآسیا، با تأکید بر افزایش چشمگیر کرسیهای این حزب در انتخابات پارلمانی عراق، میگوید این موفقیت نتیجه نقش تاریخی و رویکرد «صادقانه و ملیگرایانه» این حزب در عراق است. او تأکید کرد که اتحادیه میهنی پیش از پیوستن به هر ائتلافی در بغداد منتظر روشن شدن رقابتهای شیعیان خواهد ماند و در عین حال خواستار اعمال فشار جدیتر رهبری کردستان برای حل مسئله مناطق مورد مناقشه شد.
سعدی احمد پیره، عضو ارشد حزب کردی اتحادیه میهنی کردستان ، موفقیت این حزب در انتخابات اخیر عراق را «ادامه طبیعی نقش تاریخی اتحادیه میهنی در سیاست عراق و کردستان» توصیف کرد. او گفت اتحادیه میهنی تنها حزب کردی است که توانسته در ۹ استان عراق کرسی کسب کند و شمار کرسیهای خود را افزایش دهد.
احمد پیره با اشاره به پیشینه سیاسی این حزب بیان کرد: «اتحادیه میهنی همواره نیروی مهمی در خیزش های کردستان و تشکیل حکومت اقلیم بوده و امروز نیز از سوی مردم عراق بهعنوان یک حزب واقعی و میهندوست شناخته میشود.»
او درباره محور اصلی کارزار انتخاباتی حزب که بر دفاع از حقوق شهروندان کردستان در بغداد تأکید داشت، گفت بحران مالی و مشکل پرداخت حقوق، تنها متوجه دولت اقلیم نیست و اتحادیه میهنی نقش فعالی در ایجاد فضای توافق میان بغداد و اربیل بر سر مسائل نفتی و مالی داشته است. به گفته او، اتحادیه میهمی همچنان متعهد به دفاع از حقوق مردم کردستان است.
پیره علت بخش مهمی از چالشهای اربیل و بغداد را «مسائل مزمن و حلنشده» دانست و از جمله به بودجه، حقوق کارمندان و اختلافات مناطق مورد مناقشه اشاره کرد. او گفت: «بازگرداندن درآمدهای نفتی به بغداد تا پایان سال، بخشی از راهحل بحران حقوقهاست. اما رهبری کردستان باید برای حل نهایی مسئله مناطق مورد مناقشه فشار بیشتری وارد کند؛ مردمی که در این مناطق زندگی میکنند فرزندان ما هستند و باید حمایت شوند.»
این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، بنبست تشکیل کابینه جدید اقلیم را بیارتباط با نتایج انتخابات عراق دانست و گفت مذاکرات با حزب دموکرات کردستان ادامه دارد، اما «اختلاف دیدگاه میان دو حزب امری طبیعی است.»
او درباره اینکه اتحادیه میهنی در بغداد از کدام جریان سیاسی حمایت خواهد کرد، توضیح داد که این حزب طبق سنت دوران مام جلال طالبانی همچنان با همه نیروهای سیاسی عراق روابط متوازن دارد و این سیاست ادامه مییابد. پیره تأکید کرد: « اتحادیه میهنی بر اساس همین میراث، وزن و جایگاه مشخصی در بغداد دارد.»
احمد پیره همچنین موفقیت اتحادیه میهنی در مناطق مختلف عراق و حفظ پایگاههای سنتی آن در کردستان را به «صداقت سیاسی و تلاش برای ثبات و آرامش عراق» نسبت داد. او گفت: «ما بارها تأکید کردهایم که عراق عمق راهبردی کردستان است و قانون اساسی عراق توان حل همه مسائل را دارد.»
درباره ادامه حمایت احتمالی حزبش از نخستوزیر محمد شیاع سودانی گفت هنوز برای اظهار نظر زود است، زیرا آینده معادلات شیعیان مشخص نیست. او افزود: «گرچه آقای سودانی نتیجه خوبی در انتخابات گرفت، اما همه رأی شیعیان پشت او نبود. تا زمان رسیدن شیعیان به توافق بر سر نامزد نخستوزیری – که ممکن است ماهها طول بکشد – صحنه مبهم است. پس از روشن شدن وضعیت، اتحادیه میهنی در چارچوب اکثریت پارلمانی تصمیم خواهد گرفت.»
