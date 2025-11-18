السودانی: با مسعود بارزانی درباره اتلاف آرا در انتخابات هم عقیده هستم

به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی اعلام کرد که او نیز مانند مسعود بارزانی باور دارد که در اجرای قانون انتخابات، اتلاف رأی رخ داده است. او گفت: «درست نیست که در هر دوره، یک قانون انتخاباتی متفاوت وجود داشته باشد.»
سودانی دستیابی دوباره به پست نخستوزیری را خواستهٔ شخصی خود نمیداند و آن را به پروژههای دولت و آرای فهرست انتخاباتیاش مرتبط میداند.
این سخنان محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق و رئیس ائتلاف آبادانی و توسعه، در یک پنل کنفرانس MAPS در دانشگاه آمریکایی دهوک مطرح شد که امروز سهشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ آغاز به کار کرد.
«به دلیل قانون انتخابات، رأیها هدر رفتهاند»
محمد شیاع سودانی درباره قانون انتخابات گفت که به نظر او این قانون نیازمند اصلاح است. او افزود: «ما خواهان ثبات در قانون انتخابات هستیم. درست نیست که در هر دوره یک قانون جدید تدوین شود که مطابق با خواستهها و فشارهای سیاسی احزاب باشد و به نفع خودشان تنظیم شود. من با جناب بارزانی همنظر هستم که در اجرای این قانون، اتلاف رأی وجود داشته است. برای نمونه ما در ائتلاف آبادانی و توسعه حدود یکمیلیون و ۳۱۷ هزار رأی کسب کردیم، اما تعداد کرسیهایمان متناسب با این آرای نیست.»
قانون انتخابات سال ۲۰۲۳ که تدوین شد، با قانون انتخابات ۲۰۲۱ (دوره پنجم) تفاوتهای مهمی داشت؛ چند حوزەای یکی از انتقادهای اصلی حزب دمکرات کردستان نسبت به این قانون بود.
سودانی گفت: «در پارلمان فضای گفتوگو وجود دارد. نمایندگان ملت باید برای رسیدن به قانونی عادلانه بحث کنند؛ قانونی که بازتابدهندهٔ رأی واقعی مردم باشد و همزمان مانع اتلاف آرای مردم شود.»
«دوره دوم خواستهٔ شخصی نیست»
سوودانی گفت: «در همه انتخابات پارلمانی، نتایج همیشه برای تشکیل دولت کافی نبودهاند. ائتلاف آبادانی و توسعه هموارە یکی از ستونهای اصلی چارچوب هماهنگی بوده است.»
رئیس فهرست آبادانی و توسعه اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی مذاکرات تشکیل دولت را با دیگر طرفها آغاز کرده است.»
فهرست سودانی در سطح عراق بیشترین رأی را بهدست آورد و با کسب ۴۶ کرسی، بیشترین کرسی را در میان اطراف چارچوب هماهنگی به خود اختصاص داد.
در مورد احتمال نخستوزیری دوباره، سودانی گفت: «دوره دوم خواستهٔ شخصی نیست؛ بلکە برای ادامه مسئولیتها و تکمیل پروژههایی است که آغاز کردهایم. موفقیتی که کسب کردهایم، با شایستگی بهدست آمده است و فهرست ما در رتبه اول این انتخابات قرار گرفت.»
اختلافات اربیل و بغداد «سیاسی نیستند»
سودانی گفت: «در این دولت سطح بالایی از تفاهم، شفافیت و اعتماد میان اربیل و بغداد وجود داشته است.»
او افزود: «مشکل وجود دارد، اما سیاسی نیست؛ بلکه به قانون، تفسیر و مسائل فنی مربوط است. توقف نکردهایم و یک تیم مشترک میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برای حل این مسائل وجود دارد.»
دولت فعلی عراق در پایان اکتبر ۲۰۲۲ بر اساس توافق سیاسی میان نیروهای مشارکتکننده تشکیل شد.
در رابطه با حل اختلافات میان اربیل و بغداد، نخستوزیر عراق گفت: «گامهای خوبی برای حل مشکلات طولانیمدتی مانند توافق نفت و توقف صادرات برداشتهایم. ما در مسیر حل سایر مشکلات نیز هستیم و دولت فدرال شهروندان اقلیم کردستان و عراق را در یک سطح میبیند.»
سرویس عراق و اقلیم کردستان- السودانی نخست وزیر عراق در نشست مجمع صلح و امنیت خاورمیانە با بیان اینکە نباید در هر دورە قانون انتخابات تغییر یابد گفت کە با مسعود بارزانی درباره اتلاف آرا در اجرای قانون انتخابات هم عقیده است.
به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی اعلام کرد که او نیز مانند مسعود بارزانی باور دارد که در اجرای قانون انتخابات، اتلاف رأی رخ داده است. او گفت: «درست نیست که در هر دوره، یک قانون انتخاباتی متفاوت وجود داشته باشد.»
نظر شما