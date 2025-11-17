به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه‌ی ریاست اقلیم کردستان، نچیروان بارزانی در دیدار با نیکولو فونتانا، سفیر ایتالیا در عراق، به بررسی روابط میان عراق، اقلیم کردستان و ایتالیا پرداخت و همچنین درباره روند سیاسی و موفقیت انتخابات مجلس نمایندگان عراق گفت‌وگو کرد.

در این بیانیه آمده است که هر دو طرف ابراز امیدواری کردند مرحله‌ای بهتر و سازنده‌تر در عراق و اقلیم کردستان آغاز شود. همچنین درباره آینده روند سیاسی در عراق و اقلیم بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار، وضعیت داخلی اقلیم کردستان، تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم، روند صلح در ترکیه، وضعیت سوریه و تحولات کلی منطقه نیز مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، گروه‌های سیاسی در این کشور نشست‌های خود را برای تشکیل دولت جدید آغاز کرده‌اند. انتظار می‌رود طی ۳ تا ۶ ماه آینده کابینه جدید عراق شکل بگیرد.

انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ همین ماه برگزار شد، بر اساس نتایج اولیه، فهرست محمد شیاع سودانی موفق به کسب ۴۶ کرسی شده و در رتبه نخست قرار گرفته است. همچنین حزب دمکرات کردستان ۲۷ کرسی، ائتلاف دولت قانون ۳۰ کرسی و ائتلاف تقدم نیز ۲۷ کرسی کسب کرده‌اند.