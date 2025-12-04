بهترین آژانس های مسافرتی تهران برای خرید بلیط و تور

بهترین آژانس مسافرتی تهران برای خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس

بهترین آژانس های مسافرتی تهران برای خرید انواع بلیط عبارت اند از:

نام آژانس مسافرتی ادرس وب سایت شماره تماس آدرس دفتر مرکزی علی بابا alibaba.ir 021-4390000 تهران، خیابان شهید برادران سلیمانی غربی، کوچه شهیدمحمدحسین بلوچ شمالی، پلاک 4 ،طبقه 1 رسپینا respina24.ir 05191012900

05131402

021-91012900 مشهد، مشهد خیابان سناباد بین سناباد 52 و 54 پلاک 754 مستر بلیط mrbilit.com 021-61169000 اصفهان، پل فردوسی، خیابان شیخ صدوق شمالی، ساختمان عتیق گشت فلای تودی flytoday.ir 021-42405000 تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، نبش خیابان گوهری، برج اداری مگا پارس، طبقه چهارم تریپ trip.ir 021-49941000 تهران، بلوار ایت الله کاشانی، بلوار اباذر، ساختمان آیسان، واحد ۴۰۴ سفر مارکت safarmarket.com 021-96621662 تهران، خیابان ولیعصر، مابین پارک وی و تجریش، نبش کوچه مه لقا ملاح (کامران سابق)، ساختمان روشن، شماره ۷۰۱ روگو rogo.ir 021-91010440 امکان مراجعه حضوری ندارد.

رسپینا

شرکت خدمات مسافرتی رسپینا بیش از 16 سال است که به صورت تخصصی در حوزه فروش انواع بلیط پرواز، قطار و اتوبوس فعالیت می کند. از پشتیبانی 24 ساعته و تنوع گسترده ایرلاین های این شرکت به نام که بگذریم مهم ترین عاملی که نام رسپینا را در لیست بهترین آژانس های مسافرتی تهران قرار داده است گارانتی قیمت بلیط این شرکت می باشد. بدین صورت که اگر مسافر پس از رزرو بلیط هواپیما رسپینا قیمت پایین تری برای همان پرواز پیدا کند می تواند به راحتی ما به التفاوت ان را از این مجموعه دریافت نماید.

علی بابا

علی بابا فعالیت تخصصی خود را از سال 1393 با فروش بلیط هواپیما اغاز کرده و به عنوان یکی از پیشگامان رزرو آنلاین بلیط شناخته می شود. این پلتفرم تا امروز موفق به صدور بیش از 18 میلیون بلیط پرواز شده و علاوه بر ان امکان رزرو بلیط قطار و اتوبوس را نیز برای مسافران فراهم کرده است. متنوع بودن خدمات گردشگری علی بابا، پشتیبانی 24 ساعته و سیستم استرداد انلاین به همراه امکان خرید انلاین و حضوری از شعب ان از اصلی ترین دلایلی است که علی بابا در صدر لیست بهترین اژانس های مسافرتی تهران قرار می گیرد.

مستر بلیط

یکی دیگر از بهترین آژانس های مسافرتی تهران که برای خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس می توانید به صورت حضوری به ان مراجعه کرده یا به صورت انلاین اقدام به رزرو نمایید شرکت خدمات گردشگری مستر بلیط می باشد. این شرکت طی 11 سال فعالیت پیوسته و حرفه ای خود توانسته با ارائه خدماتی نظیر باشگاه مشتریان، پشتیبانی شبانه روزی و اسان کردن فرایند خرید بلیط درصد بالایی از رضایت مسافران خود را بدست اورد.

فلای تودی

فلای تودی این امکان را فراهم کرده است که مسافران بتوانند از میان بیش از 900 ایرلاین، بلیط هواپیما دلخواه خود را رزرو نمایند. همچنین در این سامانه می توانید بلیط قطار و اتوبوس را نیز به مقاصد مختلف خریداری کنید. از جمله مواردی که فلای تودی را به یکی از بهترین آژانس های مسافرتی تهران تبدیل کرده است ارائه خدماتی مانند کنسلی رایگان، خرید بیمه مسافرتی و سرویس تشریفات فرودگاهی CIP در کنار فروش بلیط می باشد.

تریپ

شرکت خدمات مسافرتی تریپ با 19 سال سابقه فعالیت در زمینه فروش انواع بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس یکی دیگر از بهترین اژانس های مسافرتی تهران است. فرقی نمی کند سفر شما داخلی است یا خارجی، مسافر شما بزرگسال است یا کودک یا حیوان خانگی تان در سفر همراه شماست یا خیر، تریپ به واسطه تنوعی که در خدمات گردشگری خود دارد دست شما را برای رزرو بلیط حسابی باز می گذارد.

بهترین آژانس مسافرتی تهران برای خرید تور داخلی و خارجی

نام آژانس مسافرتی ادرس وبسایت شماره تماس ادرس دفتر مرکزی ایوار eavar.com/tours 021-91009100 تهران، خیابان ولیعصر، رو به روی پارک ملت، نبش خیابان سلطانی، برج سایه، شماره 2609، طبقه دوم، واحد 7 سفریار safaryaar.com/tour 021-37463000 تهران، صادقیه، خیابان ایت الله کاشانی، بعد از بلوار اباذر، برج توپاز، واحد ۱۰۸ رز آبی bluerose.ir 021-43631 تهران، خیابان خرمشهر(آپادانا)، پلاک ۱۴۱ نهال گشت nahalgasht.com 021-91008111 تهران: سعادت آباد، میدان کاج، خیابان کنی فرد ققنوس ghoghnos.ir 021-24525

021-91009000 تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک 1758، ساختمان ققنوس

آژانس مسافرتی ایوار

آژانس مسافرتی ایوار این امکان رزرو انواع تور داخلی و خارجی به مقاصد محبوبی نظیر مشهد، کیش، اروپا، ترکیه را فراهم کرده است. شرکت ایوار موقعیت برتر خود را بین بهترین آژانس های مسافرتی تهران مرهون خدمات کاملی است که در تورهای خود ارائه میدهد شامل خدماتی ویژه مانند بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی‌زبان، ترانسفر فرودگاهی و اقامت در هتل‌های ۱ تا ۵ ستاره همراه با برنامه سفر کامل و پشتیبانی در تمام طول سفر. همچنین از این اژانس مسافرتی می توانید تور های سفارشی نیز خریداری کنید.

آژانس مسافرتی سفریار

آژانس مسافرتی سفریار برگزار کننده تورهای متنوعی به مقاصد گوناگون از مشهد و کیش گرفته تا ترکیه و امارات می باشد. این شرکت 4 سال است که به طور تخصصی در این زمینه به عنوان عضو رسمی انجمن صنفی اژانس های مسافرتی در حال فعالیت بوده و موفق به اخذ تمامی مجوزهای قانونی لازم از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شده است.

آژانس مسافرتی رز آبی

آژانس مسافرتی رز آبی با 20 سال سابقه کاری تور خارجی و داخلی به مقصد تمامی شهر های ایران و اروپا، اسیا، امریکا، افریقا و استرالیا تور مسافرتی برگزار می کند. صدور بیمه مسافرتی و رزرواسیون انلاین تور، طراحی و اجرای تورهای گروهی و انفرادی، رزرو هتل های بین المللی به همراه برکزاری تورهای خارجی شامل تورهای کاری، کنفرانسی، سمینار، طبیعت گردی و سفرهای میراثی از دیگر خدماتی است که توسط این اژانس به مسافران ارائه شده و به همین خاطر ان را در لیست بهترین اژانس های مسافرتی تهران از نظر مسافران قرار می دهد.

آژانس مسافرتی نهال گشت

نهال گشت ایرانیان که تحت برند نهال گشت فعالیت می کند به واسطه رضایت بالایی که از مسافران کسب کرده و مجوزهای رسمی ای که دارد از جمله مجوز بند ب گردشگری از وزارت میراث فرهنگی توانسته جایگاه خود را در میان بهترین اژانس های مسافرتی تهران تثبیت کند. تور لیدر، گشت شهری و برنامه مسافرتی از جمله دیگر امکاناتی هست که نهال گشت به همراه تورهای داخلی و خارجی به مسافران ارائه می کند.

آژانس مسافرتی ققنوس

اژانس مسافرتی ققنوس با بیش از 4 دهه تجربه یکی از پیشگامات صنعت گردشگری در تهران به شمار رفته و به طور ویژه در زمینه برگزاری و فروش تورهای خارجی فعالیت میکند. این اژانس از مجوز پروازنه بند ب بهره مند بوده که مهم ترین مجوز رسمی برای برگزاری تور مسافرتی می باشد. از دیگر خدمات کلیدی ققنوس که باعث شده است به عنوان یکی از بهترین اژانس های مسافرتی تهران شناخته شود امکان رزرو هتل های بین المللی به همراه ارائه خدمات اخذ ویزای گردشگری می باشد.