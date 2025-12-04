نمایشگاه کتاب کرمانشاه را به صورت دائمی برگزار کنید

دکتر محمد رشیدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب کرمانشاه گفت: نمایشگاه کتاب در کرمانشاه سال ها تعطیل بوده و این تعطیلی لطمات جدی به فرهنگی استان وارد کرده و فرهنگ ما را با چالش روبرو خواهد کرد.

وی تصریح کرد: حضور مردم در نمایشگاه موجب ارتقای سطح فرهنگی، علمی، معنوی و هنری جامعه خواهد شد و امیدواریم هر ساله برگزار شود و می توان این نمایشگاه را به صورت‌ دائمی برگزار کرد.

نماینده کرمانشاه تاکید کرد: آموزش و پرورش و دانشگاه‌های استان، دانش آموزان و دانشجویان را برای بازدید ار این نمایشگاه ترغیب کنند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایشگاه کتاب برای تقویت ناشران استان، عنوان کرد: از مدیریت ارشد استان و اداره فرهنگ و ارشاد هم تقاضا دارم به صورت‌ جدی از ناشران و نویسندگان حمایت کنند چون این قشر امروز با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان هستند.