به گزارش کردپرس، ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» اعلام کرد که با مشارکت همه اعضای خود، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل داده و دو کمیته نیز ایجاد کرده است که یکی از آن‌ها مسئول رایزنی با نامزدهای پست نخست‌وزیری آینده خواهد بود.

در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، اعضای چارچوب هماهنگی در دفتر حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر، در بغداد گرد هم آمدند.

این ائتلاف در بیانیه‌ای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را اعلام کرد که با مشارکت همه نیروهای عضو آن صورت گرفته و همچنین تصمیم گرفته است برای تعیین نامزد پست نخست‌وزیری آینده عراق، مجموعه‌ای از اقدامات را آغاز کند.

این نشست با حضور محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر و رئیس ائتلاف «آبادانی و توسعه» برگزار شد؛ ائتلافی که در مقایسه با سایر گروه‌های شیعه بیشترین کرسی را در انتخابات ۱۱ نوامبر کسب کرده است.

چارچوب هماهنگی تصمیم گرفته دو کمیته عالی تشکیل دهد؛ یکی برای انجام گفت‌وگو با نامزدهای پست نخست‌وزیری آینده و دیگری ویژه بررسی شایستگی‌های ملی مرحله پیشِ رو و تدوین دیدگاه مشترک درباره اولویت‌های اداره کشور.

بر اساس آمار منتشرشده، فهرست نیروهای شیعه در مجموع ۱۷۹ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را به‌دست آورده‌اند.

طبق بیانیه این ائتلاف، در نشست یادشده درباره معیارهایی که برای انتخاب نخست‌وزیر آینده در نظر گرفته می‌شود، همچنین درباره ویژگی‌های برنامه حکومتی که باید با شرایط سیاسی، اقتصادی و خدماتی پیش‌روی عراق سازگار باشد، گفت‌وگو شده است.