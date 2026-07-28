ازسرگیری تولید گاز در کورمور؛ امید به بهبود وضعیت برق اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، شرکت «دانه‌ گاز» در اطلاعیه‌ای خطاب به بورس ابوظبی اعلام کرد که پس از ارزیابی دوباره شرایط امنیتی و دریافت تضمین‌های لازم از دولت اقلیم کردستان و دولت عراق، تولید گاز در میدان کورمور به‌صورت تدریجی از سر گرفته شده است.

این شرکت تأکید کرد هدف از افزایش مرحله‌ای تولید، تأمین نیاز داخلی برق شهروندان در اقلیم کردستان و دیگر مناطق عراق است.

شاکر واجد شاکر، مدیر شرکت دانه‌ گاز، نیز به رسانه حزب دموکرات کردستان گفت که تا روز سه‌شنبه سطح تولید گاز در میدان کورمور به ظرفیت کامل، یعنی ۱۰۰ درصد، بازخواهد گشت.

تولید گاز در میدان کورمور از ۱۶ ژوئیه به دلیل «شرایط امنیتی» متوقف شده بود. در پی این توقف، وزارت برق اقلیم کردستان اعلام کرد حدود ۲۵۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کاهش یافته است؛ موضوعی که موجب اختلال در اجرای طرح برق ۲۴ ساعته شد و دولت اقلیم را ناچار کرد برای جبران کمبود برق، از ظرفیت مولدهای خصوصی استفاده کند.