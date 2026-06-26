به گزارش کردپرس، اکرم اماماوغلو، شهردار منتخب استانبول و نامزد ریاستجمهوری حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که در زندان به سر میبرد، در واکنش به گمانهزنیها درباره تشکیل حزبی جدید، اعلام کرد اگر با «دستور کاخ ریاستجمهوری» مدیریت انتصابی بر CHP تحمیل شود، «هر اقدامی که لازم باشد» انجام خواهد شد. او تأکید کرد: «هرگز اجازه نخواهیم داد مردم ترکیه ناامید و بدون گزینه سیاسی بمانند.»
اکرم اماماوغلو، شهردار در بند استانبول که در زندان مرمره سیلیوری به سر میبرد، در گفتوگویی مکتوب با مردان یانارداغ، روزنامهنگار زندانی، درباره بحران داخلی حزب جمهوریخواه خلق، روند موسوم به «ابطال مطلق» کنگره و احتمال تأسیس یک حزب جدید سخن گفت.
اماماوغلو روند «ابطال مطلق» را «آخرین مرحله ناامیدی گروهی اندک که امید خود را به حوزه سیاسی و مردم از دست دادهاند» توصیف کرد و مدعی شد: «گروهی که در سیاست، رسانه و دستگاه قضایی مستقر شدهاند، تمام ترکیه را به گروگان گرفتهاند و دستورات خود را از رجب طیب اردوغان دریافت میکنند.»
او افزود: «این افراد برای حفظ قدرت، هر مخالفی را سرکوب میکنند، با پروندهسازی و تهدید پیش میروند و حتی تا جایی پیش رفتهاند که علیه حزبی که مصطفی کمال آتاترک بنیان گذاشته، دست به اقدامی شبیه کودتا زدهاند. با این حال، معتقدم در نهایت وجدان و اراده مردم پیروز خواهد شد.»
می خواهند جلوی این را بگیرند که CHP جایگزین قدرت حاکم شود
اماماوغلو در بخش دیگری از سخنانش، بدون نام بردن مستقیم از کمال قلیچداراوغلو، از مواضع او و نزدیکانش انتقاد کرد و گفت: «آنچه امروز در CHP رخ میدهد صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست. این حزب مدتهاست با فشارهای گسترده مواجه است؛ شهردارانش بازداشت میشوند، مدیرانش هدف قرار میگیرند و تلاش میشود توانایی آن برای تبدیل شدن به جایگزین قدرت از بین برود.»
او ادامه داد: «در چنین شرایطی، اینکه برخی افراد راهی را انتخاب کنند که نتیجه این محاصره سیاسی است، صرفاً یک موضع سیاسی نیست و من به آن اعتراض دارم. کسانی که نتوانستند CHP را از بیرون شکست دهند، اکنون به دنبال نتیجه گرفتن از درون حزب هستند و تاریخ درباره این رویکرد قضاوت خواهد کرد.»
اگر رئیس انتصابی کاخ ریاست جمهوری بر حزب تحمیل شود، اقدام خواهیم کرد
اماماوغلو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشکیل یک حزب جدید گفت: «برگزاری کنگره فوقالعاده، هم حق ماست و هم یک الزام قانونی است. اما اگر با دستور کاخ ریاستجمهوری، مدیریت قیممآبانهای بر CHP تحمیل شود، هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد.»
او تأکید کرد: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد مردم این کشور ناامید و بدون گزینه سیاسی بمانند. یا راهی پیدا خواهیم کرد یا خودمان راهی خواهیم ساخت و در مسیری که مردم نشان دهند، به حرکت خود ادامه خواهیم داد.»
کنگره فوقالعاده حزب باید فوراً برگزار شود
شهردار منتخب استانبول با اشاره به درخواست برگزاری کنگره فوقالعاده در حزب جمهوریخواه خلق گفت: «وقتی ارادهای از نمایندگان، اعضای حزب و مردم هراس دارد، دیگر صحبت از تعیین زمان مناسب برای کنگره معنایی ندارد. این کنگره باید همین امروز و بدون تأخیر برگزار شود. هر روز تأخیر، خیانت به امید و انتظارات مردم است.»
اختلافی با اوزگور اوزل نداریم
اماماوغلو همچنین هرگونه اختلاف نظر با اوزگور اوزل، رئیس منتخب حزب جمهوریخواه خلق، را رد کرد و گفت: «میان من و آقای اوزل هیچ تفاوت دیدگاهی وجود ندارد. نقطه مشترک ما این است که هیچگاه تسلیم خواستههای تحمیلی نمیشویم و همواره در مسیری حرکت میکنیم که مردم پیش روی ما قرار میدهند.»
او در پایان افزود: «به او و همه همکارانمان اعتماد کامل دارم. با هم در مسیر طولانیای که مردم ترسیم کردهاند، به حرکت ادامه خواهیم داد.»
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