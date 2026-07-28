مشاور امنیت ملی عراق از دستگیری گروهک خرابکار وابسته به اوکراین خبر داد

به گزارش کردپرس، «قاسم العبودی» در یک برنامه تلویزیونی در شبکه دجله عراق اظهار داشت:‌ یک پرونده اطلاعاتی جدید وجود دارد که وجود مداخله اوکراین در عراق را خلاصه می‌کند و گروه‌هایی وجود دارند که ما کشف کرده‌ایم که عملیات بمب گذاری محدود را انجام داده اند و آنها سلول‌هایی وابسته به اوکراین هستند.

مشاور امنیت ملی عراق با بیان اینکه این یک پرونده پیچیده و در حال حاضر در دست بررسی است، افزود:‌ افرادی دستگیر شدند و اعتراف کردند که برای اوکراین کار می‌کنند و جنگجویان عراقی وجود دارند که به ارتش اوکراین پیوسته‌اند و متاسفانه ۲۰۰ جسد عراقی در روسیه وجود دارد.

انحلال شبکه‌های سربازگیری برای روسیه در عراق

العبودی در این گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت که مقامات عراق، دفاتری را در استان‌های جنوبی که عراقی‌ها را برای جنگیدن در کنار ارتش روسیه استخدام می‌کردند، منحل کرده‌اند.

مشاور امنیت ملی عراق تعداد عراقی ها که برای جنگیدن در کنار ارتش روسیه به این کشور رفته‌اند را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین زد و افزود: همچنین بسیاری از اسرای جنگی عراقی در اوکراین هستند و تلاش‌ها برای بازگرداندن آنها ادامه دارد.

خروج آمریکا از کردستان عراق

وی درباره حضور نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان عراق توضیح داد که نیروهای باقی مانده آمریکایی در کردستان عراق، چه از پایگاه هوایی حریر و یا از جاهای دیگر خارج خواهند شد.

مشاور امنیت ملی عراق با بیان اینکه برخی فعالیت‌های مرتبط با ناتو در مورد آموزش وجود دارد، افزود: من با ناتو تماس گرفتم و درخواست بازگشت آنها را به عنوان مشاور و مربی کردم، آنها قول بازگشت دادند و ما به آنها نیاز داریم؛ ما درخواست بازگشت آنها را دادیم و این بخشی از تلاش‌های نخست وزیر برای بازسازی و آموزش نیروهای مسلح عراق است.

تاکید بر حاکمیت ملی عراق

العبودی با تاکید بر اینکه هرگونه اقدام نظامی علیه عراق، صرف نظر از کشور درگیر، غیرقابل قبول است، گفت:‌ ما با همه طرف ها به یک زبان صحبت کرده‌ایم.

وی افزود: باید توجه داشت که ایران هیچ نیرویی در خاک عراق ندارد، اما نیروهای ترکیه در شمال عراق حضور دارند و من از اظهارات «الزیدی» نخست وزیر عراق استفاده می‌کنم و آن اینکه «حضور نیروهای ترکیه به عزت ما آسیب می‌زند».

مشاور امنیت ملی عراق گفت: در جریان سفر فردا به ترکیه، این موضوع را با طرف ترکیه‌ای بررسی خواهیم کرد، ما روابط و مشارکت‌های اقتصادی خوبی با آنها داریم و خوشبین هستم که طرف ترکیه‌ای این موضوع را در نظر بگیرد.