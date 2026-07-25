سرویس ترکیه – زلال کالکان دلن، ستوننویس روزنامه جمهوریت، در یادداشتی با عنوان «عملیاتی عمیق و طولانی!» با نگاه به تحولات اخیر حزب جمهوریخواه خلق، بازگشت کمال قلیچداراوغلو و ارتباط احتمالی این تحولات با روند جدید حل مسئله کُرد مدعی شد آنچه در CHP اتفاق افتاده، نتیجه طرحی است که زمینه اجرای برنامههای دولت اردوغان را فراهم میکند.
به گزارش کردپرس، زلال کالکان دلن، روزنامهنگار و ستوننویس روزنامه جمهوریت، در یادداشتی با عنوان «عملیاتی عمیق و طولانی!» به تحولات درون حزب جمهوریخواه خلق، بازگشت کمال قلیچداراوغلو به ریاست این حزب و ارتباط احتمالی این تحولات با روند جدید حل مسئله کُرد و برنامه دولت برای تغییر قانون اساسی پرداخت. او مدعی شد آنچه در CHP اتفاق افتاده، نتیجه طرحی است که زمینه اجرای برنامههای دولت اردوغان را فراهم میکند.
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