به گزارش کردپرس، زلال کالکان دلن، روزنامه‌نگار و ستون‌نویس روزنامه جمهوریت، در یادداشتی با عنوان «عملیاتی عمیق و طولانی!» به تحولات درون حزب جمهوری‌خواه خلق، بازگشت کمال قلیچداراوغلو به ریاست این حزب و ارتباط احتمالی این تحولات با روند جدید حل مسئله کُرد و برنامه دولت برای تغییر قانون اساسی پرداخت. او مدعی شد آنچه در CHP اتفاق افتاده، نتیجه طرحی است که زمینه اجرای برنامه‌های دولت اردوغان را فراهم می‌کند.

زلال کالکان دلن در یادداشت خود می نویسد: «ماجرا به روزهای پس از انتخابات ۱۴ و ۲۸ می ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ انتخاباتی که نتیجه آن، ناامیدی عمیق رأی‌دهندگان ائتلاف ملت و انتخاب دوباره رجب طیب اردوغان به ریاست‌جمهوری بود.

در همان روزها، یکی از اعضای CHP که پیش‌تر فقط نامش را شنیده بودم و هیچ‌گاه با او ملاقات نکرده بودم، با من تماس گرفت. او علی اوزجان، بازرگان و نماینده پیشین استانبول در مجلس بود که پیشتر سابقه ریاست تشکیلات استانی SHP و CHP در استانبول و عضویت در شورای حزبی CHP را نیز داشت.

اوزجان در گفت‌وگوی تلفنی گفت نوشته‌هایم را با علاقه دنبال می‌کند و خواستار ملاقات شد. او در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ به دفتر روزنامه آمد و در جریان این دیدار نیز همان دیدگاه‌ها را بیان کرد.

من در آن مقطع، مدیریت CHP را به دلیل گرایش به جریان‌های راست‌گرا، سیاست «حلالیت‌طلبی» و نحوه تنظیم فهرست نامزدهای انتخابات پارلمانی به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دادم.

طرح‌ها و واقعیت‌ها

دومین ملاقاتم با علی اوزجان، ۳۸ روز پس از انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴ انجام شد. او بار دیگر با من تماس گرفت و پیشنهاد صرف غذا را مطرح کرد؛ اما من پیشنهاد کردم برای نوشیدن قهوه ملاقات کنیم. به این ترتیب، هشتم می ۲۰۲۴ در یک کافه در محله مودای استانبول با یکدیگر دیدار کردیم.

اوزجان پس از صحبت درباره فعالیت‌های تجاری خود، از تحولاتی سیاسی سخن گفت که به ادعای او قرار بود در آینده اتفاق بیفتد. او در هیچ بخشی از گفت‌وگو تأکید نکرد که این مطالب محرمانه است یا نباید منتشر شود.

او گفت نظم تازه‌ای در خاورمیانه شکل خواهد گرفت و در دوره جدید، ترکیه و سراسر منطقه شاهد تحولاتی بسیار مهم خواهند بود. به گفته او، با توجه به این تحولات، حضور کمال قلیچداراوغلو در رأس CHP اهمیتی حیاتی دارد و گروهی که خودش نیز در آن حضور دارد، برای تحقق این هدف فعالیت می‌کند.

اوزجان همچنین گفت قلیچداراوغلو می‌تواند برای یک سال دیگر به ریاست CHP بازگردد و پس از آن، کنگره حزب برگزار شود.

تصویری که او در آن مقطع ارائه کرد، باورنکردنی به نظر می‌رسید؛ زیرا پیروزی CHP در انتخابات محلی در سراسر کشور امید تازه‌ای برای مقابله با حزب عدالت و توسعه ایجاد کرده بود. در آن زمان هنوز دولت باغچه‌لی در مراسم افتتاحیه مجلس با نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، دم پارتی، دست نداده و در نشست فراکسیون حزب خود نیز عبدالله اوجالان را مخاطب قرار نداده بود. هنوز سخنی از آغاز روند جدید نیز در میان نبود.

با این حال، آنچه اوزجان در هشتم می ۲۰۲۴ درباره تحولات آینده گفته بود، به‌تدریج اتفاق افتاد. حکم دادگاه درباره بازگشت قلیچداراوغلو، ۲۱ می ۲۰۲۶ صادر شد؛ اما اوزجان دو سال پیش از آن گفته بود آنها بازگشت قلیچداراوغلو به ریاست CHP را ضروری می‌دانند.

مسئله اصلی من، عدم رعایت اصول در سیاست است

یکی از پرسش‌هایی که این ماجرا برای من ایجاد کرد، این بود که چرا با من تماس گرفته بودند. این تماس نمی‌توانست فقط به دلیل علاقه به نوشته‌هایم باشد؛ زیرا من از ابتدا قلیچداراوغلو، فرد مورد حمایت آنها، را نقد می‌کردم.

احتمالاً انتقادهای من از اکرم امام‌اوغلو و مدیریت اوزگور اوزل نیز توجه آنها را جلب کرده بود؛ به‌ویژه انتقادهایی که درباره نامزدهای معرفی‌شده از سوی این جریان در انتخابات محلی مطرح کرده بودم. شمار روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌ها چنین موضعی داشتند، بسیار اندک بود.

مسئله من، عدم رعایت اصول در سیاست است. به همین دلیل، هر کسی را که بدون سازش از دستاوردهای انقلاب جمهوری دفاع نکند، سکولاریسم را زیر پا بگذارد، با حمایت از ناتو استقلال کامل را به حاشیه براند، به جای اقتصاد دولتی از خصوصی‌سازی دفاع کند و منافع سرمایه‌داران را بر منافع کارگران ترجیح دهد، مورد انتقاد قرار می‌دهم.

من از کسانی نیستم که امروز از فردی حمایت کنند که دیروز به همین دلایل مورد انتقاد قرار داده‌اند و مانند فرفره تغییر جهت دهند. ظاهراً در ملاقات هشتم می ۲۰۲۴ این موضوع را به‌خوبی برای علی اوزجان توضیح دادم؛ زیرا پس از آن دیگر او را ندیدم.

بازگرداندن قلیچداراوغلو به ریاست CHP بخشی از یک طرح حکومتی است

می‌دانم که بازگرداندن قلیچداراوغلو به ریاست CHP بخشی از یک طرح بوده است. هدف اصلی از این اقدام، هموار کردن کامل مسیر روند مربوط به اوجالان و همچنین تسهیل کار دولت در زمینه اصلاح قانون اساسی است.

درست است که اکرم امام‌اوغلو و اوزگور اوزل نیز از این روند حمایت کردند. حتی اگر CHP بر سر میز کمیسیون نمی‌نشست، این طرح امپریالیستی نمی‌توانست تا این مرحله پیش برود.

با این حال، باید تأکید کرد که قلیچداراوغلو حتی تصمیم مدیریت اوزگور اوزل مبنی بر نرفتن به دیدار اوجالان را مورد انتقاد قرار داد. بر این اساس چنین محاسبه شده بود که اگر فردی مانند قلیچداراوغلو، بدون توجه به واکنش بدنه حزب، ریاست CHP را در دست بگیرد، در ادامه روند جدید دیگر هیچ مانعی باقی نخواهد ماند.

اظهارات توسعه‌طلبانه قلیچداراوغلو با برنامه‌های نئوعثمانی دولت اردوغان هم‌راستا است

اظهارات توسعه‌طلبانه قلیچداراوغلو بلافاصله پس از بازگشت به ریاست CHP نیز با برنامه‌های نئوعثمانی دولت حزب عدالت و توسعه و اهداف امپریالیستی هم‌راستا است. علاوه بر این، روشن است که ایجاد شکاف و چنددستگی در CHP، کار اردوغان را آسان‌تر خواهد کرد.

به این ترتیب آنچه در حزب جمهوری‌خواه خلق رخ داده، نتیجه عملیاتی علیه ترکیه است که بسیار عمیق‌تر و طولانی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.»