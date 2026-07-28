به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا، درباره تحولات اخیر در حزب جمهوری‌خواه خلق، بازگشت کمال قلیچداراوغلو به ریاست این حزب بر اساس حکم «بطلان مطلق» دادگاه و تأسیس حزب نو از سوی اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده مستعفی CHP اظهارنظر کرد.

باغچه‌لی گفت بیان بی‌عدالتی‌هایی که قلیچداراوغلو معتقد است در حق او صورت گرفته، مراجعه او به راه‌های قانونی و اعلام دیدگاه‌هایش درباره آینده حزبی که سال‌ها ریاست آن را بر عهده داشته، از طبیعی‌ترین حقوق اوست. وی در عین حال افزود: «مایل نیستیم اوزگور اوزل آزرده شود، شخصیت سیاسی او در میان بحث‌های روزمره آسیب ببیند یا هدف تسویه‌حساب‌های جاری میان CHP و حزب نو قرار گیرد.»

هیچ اختلاف حزبی مهم‌تر از آینده مشترک کشور نیست

باغچه‌لی در ادامه گفت سیاست ترکیه تحت تأثیر سنت تاریخی دولت، دستاوردهای مشروطیت، تأسیس جمهوری و گذار به نظام چندحزبی شکل گرفته و با وجود تجربه دوره‌های پرتنش و مناقشه‌آمیز، بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات اجتماعی کشور است.

او افزود دولت جمهوری ترکیه و ملت ترکیه فراتر از احزاب سیاسی قرار دارند و هیچ مبارزه درون‌حزبی، رقابت بر سر مقام یا دلخوری شخصی را نمی‌توان مهم‌تر از آینده مشترک کشور دانست.

رهبر MHP با اشاره به جایگاه تاریخی حزب جمهوری‌خواه خلق گفت این حزب که مصطفی کمال آتاترک، نخستین رئیس‌جمهور ترکیه، بنیان‌گذار آن بود، یکی از نهادهای ریشه‌دار حیات سیاسی ترکیه به شمار می‌رود.

باغچه‌لی اذعان کرد میان حزب حرکت ملی‌گرا و حزب جمهوری‌خواه خلق از نظر اندیشه، سیاست و جهان‌بینی اختلافات عمیقی وجود دارد، اما این تفاوت‌ها را نتیجه طبیعی زندگی دموکراتیک دانست. او گفت وجود دیدگاه‌های متفاوت را نباید نشانه ضعف تلقی کرد؛ زیرا هر اندیشه‌ای که در محدوده مرزهای ملی و مشروعیت دموکراتیک باقی بماند، به غنای سیاست و دموکراسی کمک می‌کند.

اختلاف سیاسی نباید به دشمنی تبدیل شود

باغچه‌لی تأکید کرد دموکراسی ترکیه هیچ‌گاه عرصه‌ای بی‌رنگ و بی‌روح نبوده که در آن همه احزاب سخنان یکسانی را تکرار کنند. به گفته او، در یک نظام دموکراتیک دیدگاه‌های مختلف در برابر مردم با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما هنگام مطرح شدن بقای دولت و وحدت جامعه باید اراده‌ای مشترک شکل بگیرد.

او هشدار داد تبدیل تفاوت‌های سیاسی به بهانه‌ای برای درگیری، رساندن اختلاف‌ها به سطح دشمنی، آمیختن رقابت با انتقام‌جویی و تبدیل مناقشات درون‌حزبی به تنش اجتماعی، به اعتبار سیاست ترکیه آسیب خواهد زد.

اظهارنظر درباره آینده CHP حق قلیچداراوغلو است

رهبر MHP با دفاع از حق قلیچداراوغلو برای پیگیری قضائی اعتراض‌های خود گفت: «بیان بی‌عدالتی‌هایی که آقای کمال قلیچداراوغلو معتقد است در حق او صورت گرفته، استفاده از امکانات حقوقی و اعلام دیدگاه‌هایش درباره آینده حزبی که سال‌ها ریاست آن را بر عهده داشته، طبیعی‌ترین حق اوست.»

باغچه‌لی افزود قلیچداراوغلو سیاست‌مداری است که سال‌ها در سیاست ترکیه مسئولیت داشته و حمایت دموکراتیک میلیون‌ها شهروند را به دست آورده است؛ بنابراین درست نیست ارزیابی‌ها درباره او به کارزاری برای توهین، تحقیر و تخریب اعتبارش تبدیل شود.

او در عین حال تأکید کرد انتقال تمامی دلخوری‌های گذشته به عرصه سیاسی امروز، باز کردن مداوم پرونده اختلاف‌های قدیمی و تازه نگه داشتن زخم‌ها نیز برای هیچ‌کس سودی نخواهد داشت. به گفته باغچه‌لی، محاسبه گذشته نباید به تلاشی انتقام‌جویانه تبدیل شود که آینده را به گروگان بگیرد.

برای جایگاه سیاسی اوزگور اوزل نیز باید احترام قائل شد

باغچه‌لی در ادامه به فعالیت سیاسی اوزگور اوزل در CHP و سپس تأسیس حزب نو اشاره کرد و گفت تلاش سیاسی او، جایگاهش به‌عنوان رهبر حزب جدید، اعتماد ۹۱ نماینده همراه او و حمایت احتمالی بخشی از رأی‌دهندگان واقعیتی آشکار است.

او گفت: «مایل نیستیم آقای اوزل ناراحت شود، شخصیت سیاسی‌اش در میان بحث‌های روزانه آسیب ببیند یا به هدف تسویه‌حساب‌های جاری میان CHP و حزب نو تبدیل شود. همان‌گونه که حقوق آقای قلیچداراوغلو از نظر قانونی رعایت شد، باید با تجربه و جایگاه آقای اوزل نیز با احترام برخورد شود. سیاست ترکیه نمی‌تواند با نگاهی سطحی، هنگام به رسمیت شناختن حق یک نفر، دیگری را کنار بگذارد.»

به گفته باغچه‌لی، شکل‌گیری جریان‌های سیاسی تازه در داخل یا پیرامون CHP باید بخشی از روند طبیعی زندگی دموکراتیک تلقی شود. او افزود با آغاز راهی تازه از سوی حزب نو، دشمنی و حسادت میان همکاران پیشین یا متهم کردن افراد باقی‌مانده به خیانت و جداشدگان به بی‌وفایی، نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

او تأکید کرد سیاست نمی‌تواند در میان دود پل‌های سوخته به راه خود ادامه دهد و دلخوری‌ها، سخنان تند و اتهام‌های متقابل در نهایت نه‌تنها اشخاص و احزاب، بلکه آرامش اجتماعی را نیز فرسوده خواهند کرد.

ابهامات مراسم الصاق نشان و استفاده از سیاهی‌لشکر روشن شود

باغچه‌لی همچنین به بحث‌های روزهای اخیر درباره مراسم الصاق نشان حزبی، استفاده احتمالی از سیاهی‌لشکر و سازمان‌دهی نمایشی مراسم‌ها پرداخت و خواستار روشن شدن تمام ابعاد این موضوع شد.

او گفت ادعای اینکه حزب ریشه‌داری مانند CHP آینده خود را بر پایه جمعیت‌های ساختگی، تصاویر جعلی و صحنه‌پردازی‌های از پیش طراحی‌شده بنا می‌کند، ضربه سنگینی به سیاست ترکیه وارد کرده است و سالن‌هایی که بدون ارتباط واقعی با مردم پر می‌شوند، اعتبار سیاسی ندارند.

با این حال، باغچه‌لی تأکید کرد حمله به حیثیت افراد بر اساس ادعاهایی که هنوز صحت آنها قطعی نشده و اقدام به حذف سیاسی آنان بر پایه پیش‌داوری نیز پذیرفتنی نیست. او گفت حقیقت باید در پرتو قانون روشن شود و نباید سایه سیاست مبتنی بر شایعه بر دموکراسی ترکیه بیفتد.

مناقشه CHP و حزب نو نباید به دستور کار اصلی ترکیه تبدیل شود

رهبر MHP گفت اختلاف‌های میان CHP و حزب نو نباید به مهم‌ترین موضوع روز ترکیه تبدیل شوند. او از قلیچداراوغلو، اوزل و تمامی طرف‌ها خواست با عقل سلیم رفتار کنند، احترام متقابل را حفظ کنند و مبارزه سیاسی را از تسویه‌حساب‌های شخصی دور نگه دارند.

باغچه‌لی افزود حزب حرکت ملی‌گرا تلاش برای بهره‌برداری از اختلاف‌های داخلی دیگر جریان‌های سیاسی، امید بستن به تجزیه احزاب و استفاده از ضعف دیگران برای کسب قدرت را با اخلاق سیاسی بیش از نیم‌قرنی خود سازگار نمی‌داند.

او گفت MHP قدرت و دستور کار خود را از مردم ترکیه، آرمان‌های ملی‌گرایانه، هدف موسوم به «قرن ترک و ترکیه» و وفاداری به جمهوری ترکیه می‌گیرد.

انرژی ترکیه نباید صرف موضوعات زودگذر شود

باغچه‌لی با اشاره به تشدید بحران‌های منطقه‌ای و رقابت قدرت‌های جهانی گفت در شرایطی که حلقه‌های آتش در اطراف ترکیه گسترش یافته‌اند، محاسبات منطقه‌ای سنگین‌تر شده و مبارزه قدرت‌های جهانی شدت گرفته است، نباید انرژی کشور صرف موضوعات زودگذر شود.

او افزود می‌توان هم‌زمان با حفظ هویت نهادی CHP، حقوق سیاسی و قانونی قلیچداراوغلو را رعایت کرد و به ریاست اوزل بر حزب تازه‌تأسیس نو و مبارزه سیاسی او نیز احترام گذاشت.

باغچه‌لی در پایان گفت: «نباید فراموش کرد که مقام‌ها گذرا و انسان‌ها فانی‌اند؛ آنچه باقی می‌ماند جمهوری ترکیه است و تنها نیروی پاسدار آن، ملت بزرگ ترک است.»