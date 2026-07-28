آمار دانش آموزان نیازمند مداخله اجتماعی زنگ خطری جدی است

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه هماهنگی طرح «نماد»، گفت: با وجود فعالیت نهادهای متعدد در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی، تقویت هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های اجرایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا اقدامات پیشگیرانه و مداخلات اجتماعی با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

وی غربالگری دانش آموزان را یکی از ارکان اصلی اجرای طرح «نماد» دانست و افزود: بر اساس آمار ارائه شده، یک هزار و ۴۵۰ دانش آموز در ناحیه یک آموزش و پرورش سنندج نیازمند مداخله هستند؛ آماری که زنگ خطری جدی برای خانواده ها، مسئولان و جامعه محسوب می شود و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به حل آسیب های اجتماعی نیست، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت خانواده ها، سازمان های مردم نهاد، تشکل های اجتماعی و فعالان مدنی در کنار دستگاه های اجرایی، شرط اساسی موفقیت در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی است.

سجادی همچنین بر ضرورت بازنگری در عملکرد دستگاه های اجرایی تأکید کرد و ادامه داد: اجرای موفق طرح «نماد» مستلزم حضور افراد متخصص، صاحب نظر و دغدغه مند است و مشاوران مدارس نیز باید با رویکردی علمی و مسئولانه، نقش پررنگ تری در شناسایی، حمایت و هدایت دانش آموزان ایفا کنند.

وی با اشاره به تغییرات فرهنگی و اجتماعی نسل جدید، یادآور شد: بسیاری از شیوه های موجود همچنان مبتنی بر رویکردهای سنتی است، در حالی که این روش ها دیگر پاسخگوی نیازهای نوجوانان و جوانان نیست؛ گسست میان نسل جوان و نظام های سنتی، بازنگری در شیوه های ارتباطی، فرهنگی و اجتماعی را بیش از گذشته ضروری کرده است.

فرماندار سنندج بر بهره گیری از توان انجمن های علمی، از جمله انجمن های جامعه شناسی و روان شناسی، برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان، والدین و کادر مدارس تأکید کرد و بیان کرد: در حوزه آسیب های اجتماعی باید تصمیم گیری ها و مداخلات بر پایه دانش، تخصص و یافته های علمی انجام شود.

سجادی گفت: دستگاه های اجرایی باید نقش هماهنگ کننده داشته باشند و از ورودهای غیرتخصصی در این حوزه پرهیز کنند، مگر آنکه از نیروهای متخصص و دارای صلاحیت علمی بهره مند باشند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به مسئولیت پذیری نیاز دارد، اظهار کرد: جامعه بیش از قهرمان سازی، به تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی و تصمیم گیری مبتنی بر دانش برای مدیریت آسیب های اجتماعی نیازمند است.

فرماندار سنندج به استقرار برخی دکه ها در مجاورت مدارس اشاره کرد و افزود: استقرار این دکه ها در حریم مدارس برخلاف ضوابط و مقررات است و در برخی نقاط، ایجاد دکه های فاقد مجوز در نزدیکی مدارس، فضاهای عمومی و اماکن ورزشی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.

سجادی از دستگاه های مسئول خواست ضمن پرهیز از اکتفا به مکاتبات اداری، با پیگیری میدانی و اجرای دقیق قانون، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کنند.

وی تأکید کرد: آسیب های اجتماعی محدود به مناطق حاشیه نشین نیست و در تمامی اقشار و طبقات اجتماعی مشاهده می شود؛ از این رو بازنگری در سیاست ها، شیوه های مداخله و برنامه های پیشگیرانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش این آسیب ها به شمار می رود.