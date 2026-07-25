به گزارش کردپرس، جشنواره فرهنگ و طبیعت کانی‌رش که از سوی تشکیلات شهرستانی حزب مناطق دموکراتیک (DBP) و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در استان چولیک (بینگُل) برگزار شد، با اجرای برنامه‌های موسیقی ادامه یافت.

در کنسرت این جشنواره، ایلول نازلی‌ار، سیپان خلات، جوان آدار، خلیل بایندیر و اولاش کلاشین روی صحنه رفتند. شهروندان حاضر در محل جشنواره برای مدتی طولانی با ترانه‌های هنرمندان به اجرای هلپرکی پرداختند. همچنین برنامه‌ای از موسیقی دنگ‌بژی برای حاضران اجرا شد.

سیپان خلات در این کنسرت، ترانه جدید خود را که پیش از این اجرا نشده بود، برای نخستین‌بار خواند. این ترانه با استقبال گسترده حاضران روبه‌رو شد.

او در سخنانی کوتاه گفت: «از کسانی که آنان را به‌عنوان رهبران خود برگزیده‌ایم، حمایت خواهیم کرد و از تلاش‌ها و تجربه‌هایشان بهره خواهیم گرفت.»

سیپان خلات سپس از حاضران خواست برای عبدالله اوجالان دست بزنند و پس از آن ترانه «بریتان» را اجرا کرد. جمعیت نیز در جریان این اجرا شعار «زنده باد اوجالان» سر دادند.