ارسال پرونده لغو مصونیت ۱۱ نماینده، از جمله حاتم اوغولاری و اوزل، به کمیسیون دادگستری مجلس

به گزارش کردپرس، پروندههای لغو مصونیت قضائی ۱۱ تن از نمایندگان مجلس ترکیه، از جمله تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، و اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، به مجلس ارائه و پس از آن از سوی ریاست مجلس به کمیسیون مشترک قانون اساسی و دادگستری (کمیسیون ترکیبی) ارجاع شد.
این پروندهها در قالب «تذکرههای ریاستجمهوری درباره لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان مذکور» به مجلس ارسال شدهاند و کمیسیون مشترک در روزهای آینده رسیدگی به آنها را آغاز خواهد کرد.
فهرست نمایندگانی که پروندهٔ آنها به کمیسیون ارسال شده:
تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی و نماینده آدانا
اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری خواه خلق و نماینده مانیسا
امید دیک باییر، نماینده ساکاریا (CHP)
مصطفی آدیگُزل، نماینده اردو (CHP)
دنیز یاووزییلماز، نماینده زونگولداغ (CHP)
احمد شیک، نماینده استانبول از حزب کارگر ترکیه (TİP)
کامران تانهان، نماینده ماردین (دم پارتی)
صباحات اردوغان سرتاش، نماینده سیرت (دم پارتی)
اونور دوشونمز، نماینده حکاری (دم پارتی)
نوروز اویسال اصلان، نماینده شرناخ (دم پارتی)
زینب ادونجو کوته وی، نماینده باتمان (دم پارتی)
بر اساس اعلام منابع پارلمانی، کمیسیون مشترک در روزهای آینده روند بررسی این پروندهها را آغاز خواهد کرد.
